Nach Hinweis auf Drogengeschäfte: Stadtpolizei nimmt mutmaßlichen Kokain-Dealer fest; 25-Jähriger nun in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte: Nach einer Beschwerde aus der Nachbarschaft wegen Drogenkonsums und möglicher Drogengeschäfte in einem Mehrfamilienhaus in der Erzbergerstraße haben Bedienstete der Stadtpolizei Kassel am Dienstagabend einen mutmaßlichen Kokaindealer festgenommen. Die Stadtpolizisten hatten den 25-Jährigen im Flur des besagten Hauses angetroffen und bei ihm 29 Plomben mit Kokain, Bargeld sowie eine im Hosenbund steckende Schreckschusswaffe aufgefunden. Da der aus Libyen stammende Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Beschwerde aus der Nachbarschaft wegen des Drogenkonsums in dem Haus war am Dienstag gegen 17 Uhr eingegangen. Die Stadtpolizei hatte daraufhin umgehend Streifen zu der Örtlichkeit entsandt, die schließlich im Flur des Mehrfamilienhauses auf den 25-Jährigen trafen, der nicht in dem Haus wohnt. Bei einer Kontrolle fanden sie in seinen Taschen die verkaufsfertig abgepackten 29 Plomben, die rund 13 Gramm Kokain zum Inhalt hatten, sowie über 100 Bargeld in einer für den Drogenverkauf typischen Stückelung. Außerdem führte der Tatverdächtige die schussfähige Schreckschusswaffe mit, für die er keinen Waffenschein besitzt. Die von den Stadtpolizisten hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mitte brachte den Festgenommenen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Mitführen einer Schusswaffe zunächst in das Polizeigewahrsam. Die Drogen, die Waffe und das Bargeld stellten sie sicher. Bei den weiteren Ermittlungen der Beamten des für Rauschgiftdelikte zuständigen Kommissariats 34 der Kasseler Kripo wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft schließlich dem Haftrichter vorgeführt, der wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft anordnete. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Brand von Imbissbude auf Kasseler Weihnachtsmarkt: Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es auf dem Kasseler Königsplatz zum Brand einer Imbissbude des Weihnachtsmarktes. Das Feuer war gegen 4:45 Uhr entdeckt worden. Die Holzhütte wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen der Polizei zur Brandursache haben keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die weiteren Ermittlungen zu einem möglichen technischen Defekt oder einer fahrlässigen Verursachung werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Zwei Fußgänger bei Unfall in Straße „Am Auestadion“ von Pkw erfasst und verletzt

Kassel-Süd: Am heutigen Mittwoch kam es gegen 14:45 Uhr in der Straße „Am Auestadion“ zu einem Unfall, bei dem ein Pkw an einer Fußgängerampel zwei Fußgänger erfasste. Das Ehepaar, eine 83-Jährige und ein 81-Jähriger aus Baunatal, wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte für beide Verletzte nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, war ein 61 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Baunatal von der Frankfurter Straße kommend in Richtung A 49 unterwegs. An der Einmündung zum Parkplatz Auestadion / Eissporthalle war er weiter geradeaus in Richtung Autobahn gefahren. Den ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass der Pkw-Fahrer dort bei Rot gefahren war. Auf der unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich verlaufenden Fußgängerfurt erfasste der Wagen schließlich frontal das Ehepaar, das an der dortigen Fußgängerampel von rechts nach links die Fahrbahn überquerte.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.