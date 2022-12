Verkehrsunfallflucht

Fulda. Zwischen dem 27. Dezember, 19:30 Uhr und dem 28. Dezember, 15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR entstand. Ein 29-Jähriger aus Fulda parkte seinen schwarzen Mercedes in der Blücherstraße, Höhe der Hausnummer 1, in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden hinten links fest. Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661/105-2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Im Zeitraum vom 25. Dezember, 20 Uhr bis zum 26. Dezember, 19 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten blauen Mazda, welcher auf einem Parkplatz in der Bürgerstraße parkte. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am 27. Dezember, gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Landesstraße von Wernges kommend in Richtung Maar. Auf der glatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Corsa und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die 19-jährige Fahrerin leicht. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Gartenhüttenbrand

Alsfeld. In der Straße „Fuldaer Tor“ kam es am Donnerstagmorgen (27.12.), gegen 6.30 Uhr, auf dem Gelände einer Kleingartenanlage zum Brand von zwei Gartenhütten.

Als die Feuerwehr Alsfeld am Brandort eintraf, standen die Hütten bereits in Vollbrand, sodass die Einsatzkräfte nur noch ein kontrolliertes Abbrennen gewährleisten konnten. Glücklicherweise wurden durch das Feuer keine Personen verletzt, es entstand jedoch circa 5.000 Euro Sachschaden.

Die genaue Brandursache ist noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann jedoch von Brandstiftung ausgegangen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ergänzungsmeldung zu: Einbruch in Gartenhütten

Bei der folgenden Meldung wurde der Straßenname ergänzt:

Bad Hersfeld. In einer Kleingartenanlage im Seilerweg brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend (25.12.) und Montagabend (26.12.) in mehrere Gartenhütten ein und verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gleisspringer zwingt Zug zur Schnellbremsung

Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Ein bislang unbekannter

Gleisspringer stoppte gestern Vormittag (28.11.), gegen 11:00 Uhr, in Bad

Hersfeld eine Cantusbahn. Der Zug war auf der Fahrt von Fulda in Richtung

Kassel.

Im Bereich der Friedloser Straße der Lullus-Stadt querte der Unbekannte

verbotenerweise die Bahnstrecke und lief in Richtung eines Einkaufsmarktes. Die

Lokführerin der Bahn gab einen Achtungspfiff ab und leitete sofort eine

Schnellbremsung ein. Der Zug befuhr die Strecke mit rund 120 Stundenkilometern

und war mit rund 75 Reisenden besetzt.

Nach ersten Ermittlungen wurde durch die Schnellbremsung im Zug niemand

verletzt. Bei dem Gleisspringer soll es sich um einen älteren Mann mit Hut

gehandelt haben. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Pkw aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag (28.12.), zwischen 14.15 Uhr und 14.25 Uhr, auf dem Parkplatz der Rastanlage Pfefferhohe einen weißen Volvo XC 90 auf, indem sie eine Scheibe einschlugen. Die Täter stahlen einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und hinterließen circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In einer Kleingartenanlage brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend (25.12.) und Montagabend (26.12.) in mehrere Gartenhütten ein und verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda. Am Mittwochabend (28.12.) wurden ein Altkleidercontainer und zwei Stromkästen in der Leipziger Straße, Höhe der Hausnummer 148, mit Farbe beschmiert. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, der die beiden Täter folgendermaßen beschreibt: sie waren männlich, circa 180 cm groß, maskiert und dunkel bekleidet. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Kennzeichen gestohlen

Hilders. Unbekannte stahlen am Mittwochmorgen (28.12.), zwischen 8.45 Uhr und 10.30 Uhr, in der Straße „Sandenhof“ das hintere amtliche Kennzeichen FD-XD 453 eines Lkw und stachen den vorderen linken Reifen des Fahrzeugs platt. Es entstand circa 180 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei zeigt an Silvester in Osthessen verstärkte Präsenz

Osthessen. Die osthessische Polizei setzt sich 365 Tage im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein, selbstverständlich auch anlässlich des Jahreswechsels. Hierzu wird die osthessische Polizei jeweils auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte, auf einem kommunikativen Ansatz beruhende Einsatzkonzepte umsetzen. Hierbei werden – mit Blick auf die Sicherheitslage – Lageerkenntnisse, Gefährdungsbewertungen und Schlussfolgerungen regelmäßig mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder erörtert und Maßnahmenpakete miteinander abgestimmt. Außerdem steht die Polizei im engen Kontakt zu den städtischen und kommunalen Gefahrenabwehrbehörden, um lageangepasst umgehend reagieren zu können.

Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Osthessen werden in der Silvesternacht verstärkt Fußstreifen in Uniform und in ziviler Kleidung unterwegs sein, um für einen friedlichen Verlauf des Jahreswechsels zu sorgen. Wir bestreifen Örtlichkeiten, an denen sich erfahrungsgemäß viele Menschen zum Feiern treffen und sind so für die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner und Helfer vor Ort.

Der Jahreswechsel wird oftmals in Verbindung mit dem Zünden von Böllern und Silvesterraketen begangen. Hierzu gibt ihre Polizei folgende Tipps:

Entzünden Sie Feuerwerkskörper niemals in der Hand!

Achten Sie auf ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen und

Gebäuden!

Gebäuden! Schießen Sie Raketen nur aus standsicheren Behältnissen ab!

Zum eigenen Schutz und dem der übrigen Feiernden gilt: Finger

weg von Selbstlaboraten und nicht geprüften Feuerwerkskörpern!

Vollbrand einer Scheune in Großenlüder

Am Mittwoch, dem 28.12. gegen 21.10 Uhr wurde der Feuerwehr in Fulda der Brand einer Scheune im Ortskern von Großenlüder – Bimbach gemeldet. Aus ungeklärter Ursache geriet der Scheunenanbau von einem Wohnhaus in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Nachbargebäude verhindert werden. Die Gebäudeeigentümerin wurde von ihren Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht und konnte unverletzt ihr Wohnhaus verlassen. Die Scheune wurde durch den Brand völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute aus dem Landkreis und der Stadt Fulda im Einsatz.