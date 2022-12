Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 29.12.2022 zum bevorstehenden Jahreswechsel

(neu) Die letzte Nacht eines jeden Jahres stellt Polizei und Rettungsdienste erfahrungsgemäß immer wieder vor besondere Herausforderungen. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen rechnet man für den kommenden Jahreswechsel mit deutlich mehr Einsätzen als noch in den beiden Jahren zuvor, die wesentlich von Corona-Beschränkungen geprägt waren.

Beim Zusammentreffen von größeren Personengruppen kommt es nicht selten zu Auseinandersetzungen, insbesondere dann, wenn Alkohol im Spiel ist. Darüber hinaus kann ein unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerk zu Bränden oder schweren Verletzungen führen.

Die Absicht der Polizei ist, schnell und angemessen auf Verstöße, Straftaten und sonstige Störungen zu reagieren, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Insbesondere an jenen Orten und Plätzen, an denen sich üblicherweise viele Menschen aufhalten, soll durch eine offen wahrnehmbare Polizeipräsenz für Sicherheit gesorgt werden. Hierzu wurde die Zahl der Einsatzkräfte entsprechend den Erfahrungen aus der Vergangenheit angepasst. Begleitend haben im Vorfeld Abstimmungen mit den jeweiligen Ordnungsbehörden stattgefunden, welche die polizeilichen Maßnahmen unterstützen.

Für die Silvesternacht bittet die Polizei um Beachtung der nachfolgenden Hinweise:

körperliche Auseinandersetzung mit anderen ankommen. Gehen Sie einem anbahnenden Streit nach Möglichkeit aus dem Weg. Sollten Sie selbst Opfer einer Straftat werden, machen Sie

umgehend auf sich aufmerksam, informieren die Einsatzkräfte vor Ort oder wählen den Notruf 110. Falls möglich, suchen Sie persönlich die nächstgelegene Polizeidienststelle auf. Zeigen Sie im Ernstfall Zivilcourage. Sollten Sie eine Straftat

beobachten, ist Ihre sofortige Hilfe gefragt. Bringen Sie sich dabei aber nicht selbst in Gefahr. In bedrohlichen Situationen wählen Sie sofort den Notruf 110 und schildern, was passiert ist. So ist eine schnelle Hilfe möglich. Finger weg von illegalem Feuerwerk: Unsachgemäßer Gebrauch von

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen friedvollen Jahresabschluss und einen zuversichtlichen Start in das Jahr 2023.

Wer wurde durch die Fahrweise des schwarzen Mercedes beeinträchtigt? – Offenbach

(aa) Nach einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochmittag sucht die Polizei Geschädigte und Zeugen. Gegen 13.20 Uhr wollte eine Polizeistreife den Fahrer eines schwarzen Mercedes mit LÖ-Kennzeichen kontrollieren und fuhr dem Auto hinterher. Sondersignale und Anhaltezeichen soll der Fahrer allerdings nicht beachtet haben. Stattdessen fuhr der Mercedes laut der Polizeibeamten mit überhöhter Geschwindigkeit und unter mehrfacher Missachtung von Verkehrszeichen sowie roten Ampeln davon. Dabei soll der schwarze Wagen von der Bieberer Straße bis in die Seligenstädter Straße/Kreisstraße 191 gefahren sein, wobei die Streife ihn dann aus den Augen verlor. Durch die Fahrweise zum Beispiel an den Kreuzungen oder Einmündungen Spießstraße/Eigenheimstraße, Lichtenplattenweg/Rhönstraße, Obere Grenzstraße/Brunnenweg oder entlang der Erich-Ollenhauer-Straße könnten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Diese Geschädigten und Zeugen werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Unfallflucht: Außenspiegel abgefahren – Hammersbach/Langen-Bergheim

(jm) Innerhalb von 25 Minuten ereignete sich am letzten Freitagvormittag (23.12) in der Hanauer Straße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter VW Golf angefahren wurde. Ein Unbekannter befuhr die Hanauer Straße und stieß vermutlich beim Vorbeifahren mit dem am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 43 abgestellten schwarzen VW zusammen. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgerissen und ein Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Zeugen, die zwischen 10.50 und 11.15 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizei in Hanau II.

Einbruch in Einfamilienhaus – wer kann Hinweise geben? – Schöneck/Büdesheim

(jm) Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Stahlbachstraße (einstellige Hausnummern) ein und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die ungebetenen Gäste hebelten dabei ein Kellerfenster auf und durchwühlten anschließend sämtliche Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Zeit, zwischen 1 und 9 Uhr, verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Zigarettenautomat gesprengt – Kripo bittet um Hinweise – Gründau/Lieblos

(aa) Ein Passant meldete am Mittwochmorgen, kurz nach 9 Uhr, in der Rabenaustraße einen aufgesprengten Zigarettenautomaten. An der Stelle, auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 3, lagen noch Münzen und Reste von Zigarettenpackungen auf dem Boden. Was die Täter mitgenommen haben, bedarf der Klärung. Der Schaden wird auf 2.600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die etwas gehört oder gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.