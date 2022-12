Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbruchdiebstahl aus Mehrfamilienhaus, Königstein im Taunus, Stresemannstraße, Mittwoch, 28.12.2022, 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(jg) Am Mittwochnachmittag, den 28.12.2022 zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Königstein und entwendeten diverse Schmuckgegenstände. Der oder die unbekannten Täter begaben sich auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Stresemannstraße, hebelten ein Fenster auf und verschafften sich somit Zugang zum Inneren der Wohnung. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung.

Beobachtungen die zu der Tatzeit gemacht wurden nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Blumentopf für Einbruch genutzt, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Dienstag, 27.12.2022, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2022, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Einbrecher in ein Firmengebäude in Oberursel eingestiegen. Für ihre Tat machten sie sich einen ungewöhnlichen Gegenstand zu Nutze. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter den Einbruch in einen Büroraum im Zimmersmühlenweg fest und informierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten ein Fenster im ersten Obergeschoss mit einem Blumentopf eingeworfen hatten. Durch das entstandene Loch war ihnen der Einstieg in das Büro gelungen. Aus dem Firmengebäude wurden nach erster Einschätzung lediglich Getränkekästen entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 500 Euro angegeben.

Einbrecher scheitern, Usingen, An der Riedwiese, Mittwoch, 28.12.2022, 18:00 Uhr

(my)Am frühen Mittwochabend kam es in Usingen in der Straße „An der Riedwiese“ zu einem versuchten Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in einem Hinterhof. Die unbekannten Täter versuchten durch gewaltsames Rütteln und Ziehen das verschlossene Zufahrtstor zur Werkstatt zu öffnen. Während der Tatausführung wurden die unbekannten Täter durch den Grundstückseigentümer erblickt, woraufhin sie in Richtung des Usinger Bahnhofes flüchteten. Die beiden Männer sollen circa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Der erste Täter sei dunkelhäutig gewesen, der zweite habe ein europäisches Erscheinungsbild gehabt.

Versuchter Einbruch in Gaststätte, Bad Homburg v.d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, Dienstag, 29.12.2022, 02:17 Uhr

(my)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Bad Homburg v. d. Höhe in der Kaiser-Friedrich-Promenade zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte. Die unbekannten Täter warfen an der Gebäuderückseite eine Glasscheibe ein, um sich so Zutritt in das Restaurant zu verschaffen. Beim Bruch der Glasscheibe wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, sodass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Betrüger nutzen Messengerdienst, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Mittwoch, 28.12.2022

(fh)Mittels betrügerischer Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde am Mittwoch eine Bürgerin aus Kronberg-Oberhöchstadt um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte Überweisungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren. Der Schaden beläuft sich auf rund Tausend Euro.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.