Frau beschädigt Fensterscheibe von jüdischem Gemeindezentrum, Limburg a. d. Lahn, Birkenallee, Mittwoch, 28.12.2022, 19:52 Uhr

(jn)Am Mittwochabend hat eine bis dato unbekannte Frau ein Fenster des jüdischen Gemeindezentrums in Limburg mit einem Stein beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Um 19:52 Uhr wurde die Frau beobachtet, als sie sich in der Birkenallee aufhielt, dort einen Stein nahm und diesen mehrfach gegen eine Seitenscheibe des in der Birkenallee gelegenen Gebäudes warf bzw. schlug. Das Fenster blieb intakt, wurde jedoch zerkratzt und der Fensterrahmen beschädigt. Nach der Tat sei die augenscheinlich alkoholisierte, etwa 60 Jahre alte Frau, die einen auffälligen Mantel trug, unerkannt geflüchtet.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0 entgegen.

Böllerwurf löst kleines Feuer aus,

Limburg a. d. Lahn, Fleischgasse, Dienstag, 27.12.2022, 17:30 Uhr

(jn)Bereits am frühen Dienstagabend kam es in einem Limburger Geschäft zu einem kleinen Feuer, welches rasch von einem Zeugen gelöscht werden konnte. Gegen 17:30 Uhr hatte ein unbekannter Täter mindestens einen „Knallkörper“ in den Verkaufsraum einer Galerie in der Fleischgasse geworfen, der in der Folge umsetzte. Dabei geriet ein Teil eines Papiermülleimers in Brand, konnte jedoch umgehend von den anwesenden Personen gelöscht werden. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Die Polizei in Limburg bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0.

Sachschaden bei versuchtem Einbruch,

Limburg a. d. Lahn, Im Groß Rohr, bis Dienstag, 27.12.2022

(jn)In den vergangenen Tag haben Unbekannte versucht, in ein Gebäude in einem Limburger Gewerbegebiet einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug hatten sich der oder die Täter an einer Seitentür des Dialysezentrums „Im Groß Rohr“ zu schaffen gemacht. Hierbei scheiterten sie, flüchteten unverrichteter Dinge und hinterließen einen Schaden an der Eingangstür.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0.

Sprinkleranlage mutwillig ausgelöst,

Limburg a. d. Lahn, Sackgasse, Parkhaus, Mittwoch, 28.12.2022, 23:15 Uhr

(jn)Ersten Erkenntnissen nach vorsätzlich haben Unbekannte am Mittwochabend die Sprinkleranlage eines Limburger Parkhauses ausgelöst. Gegen 23:15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über die ausgelöste Sprinkleranlage im Altstadt Parkhaus in der Sackgasse informiert, woraufhin Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort fuhren. Hier wurde ein beschädigter Sprinklerkopf im 5. Untergeschoss aufgefunden, welcher den Alarm ausgelöst hatte. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen, die sich am späten Mittwochabend in dem Parkhaus aufgehalten haben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0 melden.

Motorradfahrer nach Vorfahrtsverstoß schwerverletzt, Limburg a. d. Lahn, Eschhofen, Landesstraße 3020, Großmannswiese, Mittwoch, 28.12.2022, 17:34 Uhr

(jn)Am Mittwochabend kam es auf der L 3020 zwischen Eschhofen und Ennerich zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen ein 17-jähriger Zweiradfahrer schwerverletzt wurde. Erkenntnissen von der Unfallstelle folgend befuhr eine 27-jährige Audi-Fahrerin aus Limburg um 17:34 Uhr die Großmannswiese und bog nach links auf die L 3020 in Fahrtrichtung Ennerich ein. Hierbei übersah sie den 17-Jährigen, der auf seinem Kleinkraftrad von Ennerich in Fahrtrichtung Eschhofen unterwegs war. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Wagen und wurde zu Boden geschleudert, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Derzeit ist noch unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Motorradfahrer stürzt wegen unachtsamen Autofahrers, Limburg a. d. Lahn, Gartenstraße, Mittwoch, 28.12.2022, 11:51 Uhr

(jn)Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Hünfelden ist am Mittwoch von einem Autofahrer übersehen worden, gestürzt und im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt worden. Um 11:51 Uhr befuhr der 61-Jährige die Gartenstraße, als zeitgleich ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Berlin aus einer Parklücke am Fahrbahnrand losfuhr. Dabei nahm er dem Zweiradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, die Vorfahrt, woraufhin der 61-Jährige mit dem BMW kollidierte. Infolge des Sturzes musste der Hünfeldener zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.