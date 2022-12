Main-Taunus: Die Polizei-News

Kamera bei Einbruch in Schule gestohlen, Sulzbach (Taunus), Klosterhofstraße, Cretzschmarschule, Dienstag, 27.12.2022, 10:30 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2022, 11:05 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag in die Cretzschmarschule in Sulzbach eingebrochen und haben einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Derzeitigen Erkenntnissen nach kletterten die Täter über einen Zaun auf den Schulhof und machten sich dann an mehreren Gebäuden zu schaffen. Mit einem Hebelwerkzeug verursachten sie dabei einen vierstelligen Schaden an zwei Eingangstüren, ohne dass die Türen geöffnet werden konnten. Letztlich gelang es den Einbrechern, eine dritte Eingangstür gewaltsam zu öffnen und in der Folge mehrere Räume zu durchsuchen. Sie flüchteten mit einer Digitalkamera sowie einem Mobiltelefon.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Einbrecher machen Beute,

Hofheim am Taunus, Wildsachsen, Waldstraße, Mittwoch, 28.12.2022, 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)Am Mittwoch nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines in der Waldstraße im Hofheimer Stadtteil Wildsachsen gelegenen Wohnhauses für ihre Tat. Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr hebelten die Gauner eine rückwärtige Zugangstür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Unbekannten flüchteten mit Wertgegenstände im Wert von mindestens 1.000 Euro und hinterließen einen entsprechenden Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Tür.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Schadensträchtiger Einbruch in leerstehendes Wohnhaus, Bad Soden am Taunus, Jahnstraße, bis Mittwoch, 28.12.2022

(jn)In Bad Soden kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Jahnstraße. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut, wobei weitere Türen aufgebrochen wurden. So entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass die Einbrecher auch Beute machten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.