Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrüger mit Schockanruf gescheitert, Wiesbaden, 28.12.2022,

(pl)Am Mittwochnachmittag versuchten Betrüger zwei Personen aus Wiesbaden mit

der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um ihr Erspartes zu bringen. Den

beiden Angerufenen wurde in den Telefonaten vorgegaukelt, eine nahestehende

Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft

und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Während eine

angerufene Frau der Lügengeschichte erst gar keinen Glauben schenkte und die

Anrufer abwimmelte, hatten die Täter in dem anderen Fall ihr Opfer schon „an der

Angel“. Der Wiesbadener hatte bereits sein Hab und Gut in Form von Schmuck,

Uhren, Münzen sowie Gold in eine Tasche gepackt und sich hiermit zum

vereinbarten Treffpunkt vor dem Gerichtsgebäude in der Mainzer Straße begeben.

Glücklicherweise überkam ihn dann gerade noch rechtzeitig eine gehörige Portion

Skepsis, so dass die Übergabe scheiterte und stattdessen die Polizei verständigt

wurde.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das

Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu

veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu

gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen

gesetzt. Grundsätzlich gilt: in Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals

eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

Wohnungseinbruch,

Mainz-Kastel, Mainzer Straße, 28.12.2022, 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)In der Mainzer Straße in Mainz-Kastel wurde am Mittwochmittag eine Wohnung

von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr

in die Räumlichkeiten ein und entwendeten einen Fernseher, einen Laptop sowie

eine Gitarre. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Vier Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Humperdinckstraße, Klingerstraße, 27.12.2022, 20.00 Uhr bis

28.12.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Im Bereich Humperdinckstraße sowie Klingerstraße wurden in der Nacht zum

Mittwoch vier geparkte Autos zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter

verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt

das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

In Amt und Würden // Das Hessische Landeskriminalamt begrüßt Herrn Daniel Muth als neuen Vizepräsidenten

Daniel Muth ist neuer Vizepräsident des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA). Hessens Innenminister Peter Beuth hat den 48-Jährigen Daniel Muth noch vor Weihnachten offiziell mit dieser Aufgabe beauftragt. Der Präsident des Hessischen Landeskriminalamtes Andreas Röhrig hat seinen neuen Vizepräsidenten in Anwesenheit zahlreicher Führungskräfte und Gremienvertreter in seiner neuen Funktion herzlich willkommen geheißen.

„Daniel Muth vereint in besonderer Weise polizeiliche Einsatzkompetenz mit modernen Führungsqualitäten. Er hat seine hervorragenden Fähigkeiten und kriminalpolizeilichen Kenntnisse bereits auf einer Reihe von Führungspositionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nicht zuletzt kam es unter seiner Führung einer Sonderkommission zur Festnahme des Mörders von Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Mit Daniel Muth erhält das Hessische Landeskriminalamt einen tatkräftigen Vizepräsidenten, dem die Sicherheit der Hessischen Bürgerinnen und Bürger am Herzen liegt. Ich freue mich wirklich sehr über diese Personalentscheidung und die gemeinsame Zusammenarbeit“, sagte Präsident Andreas Röhrig.

Zu seinem Amtsbeginn sagte der neue Vizepräsident Daniel Muth: „Das Hessische Landeskriminalamt ist Dreh und Angelpunkt der Kriminalitätsbekämpfung in Hessen. Für mich als Kriminalbeamter ist es eine Herzensangelegenheit solch eine wichtige Behörde der hessischen Polizei künftig an so entscheidender Stelle mitgestalten zu dürfen. Das HLKA ist mir sehr vertraut. Ich freue mich daher auf die weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen und mit allen Sicherheitspartnern.“

Informationen zu Daniel Muth

Daniel Muth ist 1974 in Fulda geboren. Daniel Muth leitete bis zu seiner Berufung zum Leiter der Abteilung Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung im Landeskriminalamt im August 2020 die Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Osthessen. Davor war er Kripo-Chef in der Landeshauptstadt Wiesbaden und in Darmstadt. Spezialgebiete seiner Polizeikarriere waren von Anfang an Terrorismusbekämpfung, Organisierte Kriminalität und Schwerstkriminalität. Muth ist verheiratet und hat drei Kinder.

Daniel Muth trat 1996 in den Dienst bei der hessischen Polizei ein. Nach seiner Ausbildung und mehreren Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main wechselte er 2003 ins Hessische Landeskriminalamt, wo er vielfältige Erfahrungen bei einer Spezialeinheit und der Staatsschutzdienststelle sammelte. Durch verschiedene Verwendungen in Auslandsmissionen erweiterte er seinen dienstlichen Horizont.

Nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem anschließenden Wechsel in den höheren Polizeivollzugsdienst leitete er ein Jahr lang die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg im Polizeipräsidium Südhessen. Daran schloss sich eine zweijährige Verwendung als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion der Kriminaldirektion im Polizeipräsidium Westhessen an. Im Anschluss daran wechselte Daniel Muth in das Polizeipräsidium Osthessen und war für ein Jahr Leiter der Regionalen Kriminalinspektion der Kriminaldirektion und danach von 2017-2019 Leiter der dortigen Kriminaldirektion. Von Juni 2019 an leitete er nach dem Mord an dem Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke die Sonderkommission „Liemecke“ und wurde danach im Hessischen Landeskriminalalmt als Leiter der Abteilung „Staatsschutz“ eingesetzt. Mit der Funktion des Vizepräsidenten des Hessischen Landeskriminalamtes wurde er am 19.12.2022 beauftragt.

Hintergrund:

Das Hessische Landeskriminalamt ist die zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei des Landes und die zuständige Landesbehörde für den Geschäftsbereich des für die Polizei zuständigen Ministeriums. Es übt die Fachaufsicht über die dem Landespolizeipräsidium nachgeordneten Polizeidienststellen aus, soweit diese Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung zu erfüllen haben. Es beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebe haben es auf Autoreifen abgesehen, Idstein,

Rudolfstraße, Mittwoch, 28.12.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 29.12.2022, 09:15

Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe dutzende Autoreifen vom Gelände

eines Idsteiner Autohandels gestohlen. Die bislang unbekannten Täter begaben

sich zur Nachtzeit auf das Firmengelände in der Rudolfstraße und machten sich am

Vorhängeschloss eines Containers zu schaffen. Nachdem sie diesen gewaltsam

geöffnet hatten, entwendeten sie aus dem Inneren dutzende Reifensätze und

flüchteten mit ihrer Beute mutmaßlich in einem transportfähigen Fahrzeug in

unbekannte Richtung. Der Wert der über 20 Reifensätze samt Felgen wird mit circa

50.000 Euro beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in

Verbindung zu setzen.

Exhibitionist in Idstein unterwegs,

Idstein, Dammühlenweg, Mittwoch, 28.12.2022, 11:40 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag hat sich in Idstein ein junger Mann zwei Frauen in

schamverletzender Art und Weise präsentiert. Gegen 11:40 Uhr liefen die beiden

61- und 63 Jahre alten Frauen auf dem Dammühlenweg in Idstein entlang. In Höhe

einer Unterführung im Bereich des Schlossteiches entdeckten sie einen jungen

Mann, welcher ihnen mit heruntergelassener Hose sein Gemächt präsentierte. Die

Geschädigten verließen daraufhin umgehend den Bereich. Der Exhibitionist soll

etwa 30 Jahre alt und rund 170 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Er habe eine

normale Statur sowie blonde, leicht lockige Haare und einen Vollbart gehabt. Er

sei mit einer hellgrauen Jogginghose, hellen Turnschuhen und einer gelb und

ockerfarbenen Jacke bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher in Hünstetten-Wallbach zugange, Hünstetten-Wallbach, Am

Silberberg, Montag, 26.12.2022, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2022, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung

eines Wohnhauses in Hünstetten-Wallbach ein. Im besagten Zeitraum machten sich

die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und brachen die

Terrassentür einer Wohnung in der Straße „Am Silberberg“ auf. Ersten

Erkenntnissen zufolge traten sie zuvor über den zum Feld gelegenen Garten an das

Anwesen heran. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und

Schränke und entwendeten letztliche mehrere elektronische Baumaschinen und

Bargeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.