Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Lidl-Parkplatz

Lampertheim

Lampertheim (ots) – Am 29.12.2022 im Zeitraum von 12:00-12:15 Uhr kam es Bereich

des Lidlparkplatzes Gaußstraße 1-3 in 68623 Lampertheim zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem parkenden weißen Ford Transit und einem bisher unbekannten

Fahrzeug, wodurch am Ford Transit ein Schaden an der Beifahrerseite entstand.

Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der

Unfallstelle. Zeugen des Unfallhergangs werden darum gebeten sich bei der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim (Tel. 06206-94400) zu melden.

Einhausen: Streit auf Autobahnparkplatz eskaliert

Einhausen (ots) – Auf dem Parkplatz „Jägersburger Wald“ an der A 67, entwickelte

sich in der Nacht zum Donnerstag (29.12.), um kurz vor 1.30 Uhr, ein Streit

unter Autofahrern. Auslöser waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei

Unstimmigkeiten bezüglich des Fahrverhaltens des jeweils anderen auf der

Autobahn kurz zuvor. Man hielt anschließend gemeinschaftlich auf dem Parkplatz.

Hier eskalierte die Auseinandersetzung, an der unter anderem zwei 25 und 30

Jahre alte Frauen sowie ein 32-jähriger Mann beteiligt waren. Es soll hierbei

zunächst zu Handgreiflichkeiten untereinander gekommen sein. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wurden der 32-Jährige und seine 25 Jahre alte Begleiterin im

Anschluss von der 30-Jährigen, die angab zuvor mit einem Baseballschläger

bedroht worden zu sein, mit Reizgas besprüht und hierbei leicht verletzt. Ein

Rettungswagen war im Einsatz, um die beiden Personen medizinisch zu versorgen.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die

Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Viernheim: Nach Einbruch in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Nachdem Kriminelle am Mittwoch (28.12.) in der

Albertus-Magnus-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen sind, sucht die

Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt zwischen

17.30 und 19.45 Uhr in eine Wohnung des Hauses. Im Anschluss durchsuchten sie

die Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit Schmuck und Münzen

flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Rimbach: Tasche aus Auto gestohlen

Rimbach (ots) – Eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Bauchtasche zog die

Aufmerksamkeit eines Kriminellen in der Nacht zum Mittwoch (28.12.) auf sich.

Zwischen 18.00 Uhr und 8.00 Uhr wurde in der Burgunderstraße die Scheibe eines

grauen Dacia eingeschlagen. In der Tasche befanden sich Geld und persönliche

Dokumente.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der

Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: 31-jähriger Radfahrer verstorben

Lampertheim (ots) – Am Mittwochmittag (28.12.) hat sich ein Unfall auf der

Alicestraße/Ringstraße zugetragen, bei dem im Nachgang ein 31-jähriger Radfahrer

verstorben ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 31 Jahre alte Mann gegen 13 Uhr mit

seinem Rad die Ringstraße in Richtung Bahnhof. Auf einem Parkplatz in der

Alicestraße soll der 31-Jährige mit seinem Rad gestürzt sein. Er wurde im

Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik gebracht.Der

31-Jährige verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zur Klärung der genauen

Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen hierzu dauern

derzeit noch an. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei keine Hinweise auf

einen weiteren Unfallbeteiligten vor.

Die Polizeistation in Lampertheim sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Die Beamtinnen und

Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Polizei stellt E-Scooter sicher und sucht rechtmäßigen Eigentümer / Wer kann Hinweise zum Besitzer geben?

Darmstadt (ots) – Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls

stellten Polizeibeamte am vergangenen Dienstag (20.12.), bei einem Jugendlichen

im Rahmen einer Kontrolle den abgebildeten E-Scooter sicher. Weil der

Kontrollierte keine schlüssigen Angaben zur Herkunft machen konnte und auch die

Seriennummer entfernt worden war, sodass eine verifizierende Zuordnung nicht

erfolgen konnte, schließen die Ordnungshüter nicht aus, dass es sich bei dem

grünen Fahrzeug vom Hersteller „Soflow“ um Diebesgut handeln könnte.

Die Beamtinnen und Beamten suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer. Wer seinen

Besitz erkennt, sachdienliche Hinweise dazu geben kann oder weiß, wem der Roller

gehört, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 35 in Darmstadt, zu melden

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Schwarzer Roller gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben im Zeitraum zwischen

Dienstagabend (27.12.) und Mittwochmorgen (28.12.) einen Roller im Eulerweg

entwendet. Der schwarze „Piaggio“ war zum Tatzeitpunkt nach jetzigem

Kenntnisstand entsprechend gesichert. Wie es den Kriminellen gelang den Roller

zu entwenden, muss noch ermittelt werden. Zum Tatzeitpunkt befand sich am

Fahrzeug das Versicherungskennzeichen „978 BXW“. Insgesamt werden die Schäden

auf circa 200 Euro geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche

Hinweise zum Verbleib des Rollers geben kann, wird gebeten, sich beim

Kommissariat 42 in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

Groß-Umstadt: Mehrere Fahrzeuge beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Am Mittwoch (28.12.) im Zeitraum von 7.30 bis 19 Uhr haben

bislang unbekannte Kriminelle mehrere geparkte Fahrzeuge unter anderem in der

Otto-Hahn-Straße und auf einem Parkplatz in der Georg-August-Zinn-Straße

beschädigt. Im Laufe des Tages meldeten sich die Wagenbesitzer bei der Polizei

und gaben an, dass ihre Autos Beschädigungen aufweisen. Nach jetzigem

Kenntnisstand wurden an mindestens acht Wägen die Scheiben eingeschlagen oder

Kratzer im Lack hinterlassen. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch

ermittelt werden. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den Fällen betraut und

fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der

Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Ober-Ramstadt/K129: Betrunken unterwegs / Polizei stoppt 62-jährigen Wagenlenker und sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/K129 (ots) – Am Mittwochnachmittag (28.12.) stoppte eine Streife

der Polizei Ober-Ramstadt auf der Kreisstraße 129 einen 62-jährigen unter

Alkoholeinfluss stehenden Wagenlenker.

Der 62-Jährige war auf der Kreisstraße in Richtung Reinheim unterwegs. Gegen 17

Uhr stellten die Ordnungshüter das auffällige und unsichere Fahrverhalten des

Mannes fest. Hierbei soll der 62 Jahre alte Fahrer mehrmals auf die

Gegenfahrbahn gekommen sein. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit

einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Streife konnte ihn schließlich kurze Zeit

später stoppen und kontrollieren. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 62

Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen

Wert von 0,71 Promille. Er musste die Streife begleiten und eine Blutentnahme

über sich ergehen lassen.

Zeugen, die die Kreisstraße 129 im oben genannten Zeitraum in Richtung

Ober-Ramstadt befahren haben und das auffällige Fahrverhalten des Mannes

beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt

unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Roßdorf-Gundernhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten

scheiterte, als sie in der Nacht zum Mittwoch (28.12.) versuchten, in ein

Einfamilienhaus in der Bruchwiesenstraße einzubrechen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste auf die Terrasse des Hauses und

machten sich dort an einer Tür zu schaffen. Diese hielt den Hebelversuchen der

Kriminellen glücklicherweise stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch

hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 200 Euro geschätzt wird.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Zimmern: Mehrere Bäume angesägt / Polizei bittet um Hinweise

Groß-Zimmern (ots) – An mehreren Bäumen haben bislang Unbekannte auf einem

Feldweg in Richtung „Reinheimer Teiche“ ihre Zerstörungswut ausgelassen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurden mindestens zehn Bäume angesägt. Das Ordnungsamt

der Gemeinde Groß-Zimmern hatte die Schäden am Mittwoch (28.12.) gegen 14.30 Uhr

festgestellt und die Polizei informiert. Wann genau an den Bäumen gesägt wurde,

ist unklar. Valide Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht gemacht werden. Die Polizei in Dieburg bittet um Hinweise über verdächtige

Beobachtungen unter der Rufnummer 06071/9656-0.

Pfungstadt: Leberwurst mit Rasierklinge ausgelegt / Polizei bittet Hundehalter um besondere Vorsicht und warnt vor gefährlichen Ködern

Pfungstadt (ots) – Ein Hundebesitzer hat am Mittwochmittag (28.12.) der Polizei

mitgeteilt, dass er beim Spaziergang mit seinem Hund in der Ringstraße,

gegenüber zur Einmündung in die Taunusstraße, auf einen verdächtigen Hundeköder

gestoßen ist. Im Bereich einer dortigen Verkehrsinsel fand er die ausgelegte

Leberwurst, die mit einer Rasierklinge präpariert gewesen sein soll. Der

Spaziergänger hat diese umgehend entsorgt. Die Absuche einer Polizeistreife im

Anschluss nach weiteren möglichen gefährlichen Hundeködern verlief ergebnislos .

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen und bittet

Hundehalter um erhöhte Vorsicht. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern des Kommissariats 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0

zu melden.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Autoaufbruch „Vor der Schanze“

Ein „Vor der Schanze“ geparkter Opel geriet am Mittwochabend (28.12.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen aus dem Innenraum anschließend mehrere Taschen unter anderem samt Bargeld, einem Mobiltelefon, Schmuck und Dokumenten mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden-Walldorf gesucht

Am 27.12.2022 gegen 07:24 Uhr ereignete sich am Gärtnerweg / Rüsselsheimer Straße, dortiger Kreisel, eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Lkw über die Rüsselsheimer Straße in den Kreisel ein. Vermutlich beabsichtige der Fahrzeugführer den Kreisel in Richtung „Am Bahndamm“ zu verlassen und geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer überfuhr den Grünstreifen und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Durch den Zusammenstoß fiel das gesamte Verkehrsschild zu Boden. Der noch unbekannte Unfallverursacher muss das Verkehrszeichen wieder aufgerichtet und im Boden fest getreten haben. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zu melden (telefonische Erreichbarkeit: 06105-40060).