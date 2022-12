Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 28.12.2022 gegen 19:40 Uhr, wird der Polizei ein Randalierer in der Bleichstraße gemeldet. Der Mann konnte durch die alarmierten Polizeikräfte kontrolliert werden. Da der 49-Jährige sich weiter aggressiv verhielt, sollte er gefesselt werden.

Hiergegen wehrte er sich und trat einen Polizeibeamten gegen das Bein. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Polizeikräfte. Der 49-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen.

Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 29.12.2022 gegen 02 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 16-Jährigen und einen 15-Jährigen in der Mundenheimer Straße, die zusammen auf einem E-Scooter gefahren waren. Bei dem 16-jährigen Fahrer stellten die Polizisten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Außerdem fanden die Beamten einen Joint bei dem Jugendlichen. Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und ggfls. einen Fahrerlaubnisentzug oder -sperre anordnen.

Einbruch in Transporter

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 27.12., 16 Uhr bis zum 28.12.2022, 9:30 Uhr, brachen Unbekannte einen geparkte Mercedes-Benz Vito in der Bgm.-Kutterer-Straße auf und stahlen eine Tasche mit einem Starthilfekabel. Der gesamte Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Diebstahl in Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 28.12.2022 gegen 18 Uhr, wurde einer 17-Jährigen ihr Geldbeutel gestohlen. Die Jugendliche stieg an der Haltestelle Tor 1 und Tor in die Linie 7 ein, als sie von einem Mann angerempelt wurden. Hierbei wurde ihr vermutlich der Geldbeutel gestohlen. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Vorsicht vor falschen Vodafone-Mitarbeitern

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag 28.12.2022 klingelte ein unbekannter Mann bei einem Bewohner in der Königsbacher Straße. Der Unbekannte gab sich als Vodafone-Mitarbeiter aus und bot dem Bewohner einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss an.

Der Bewohner ging nicht auf das Angebot ein und erkundigte sich bei der Telefonfirma, wo er die Auskunft erhielt, dass diese keine Glasfaseranschlüsse in dieser Gegend vertreiben würden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor möglichen Haustürbetrügern zu schützen:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten beispielsweise mit Falschgeld betrogen werden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Vorsicht vor WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch wurden der Kriminalpolizei Ludwigshafen drei Fälle von WhatsApp-Betrug gemeldet. In allen Fällen erhielten die betroffenen Personen eine SMS-Nachricht von ihrem vermeintlichen Kind. Unter dem Vorwand, dass das Handy kaputtgegangen sei, sollten sich die Angeschriebenen die neue Nummer einspeichern und eine WhatsApp-Nachricht schicken. Alle schöpften Verdacht und gingen nicht auf den Betrugsversuch ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Informationen zu diesem Thema.