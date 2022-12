Pfefferspray in Diskothek versprüht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Donnerstag soll eine bislang unbekannte Person in einer Kaiserslauterer Diskothek in der Zollamtstraße Pfefferspray versprüht haben. Vor Ort klagten sechs Personen über Augenreizungen bzw. Atemprobleme. Sie wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Eine Person musste zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten und möglichen Augenzeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Haus mit Eiern beworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben ein Haus in der Schulstraße mit Eiern beworfen. Entdeckt wurde die „Bescherung“ am Mittwoch 28.12.2022 gegen 09 Uhr. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 23. Dezember und Mittwoch 28.12.2022. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. |elz

Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch ist der Polizei am Mittwoch aus dem Stadtgebeit gemeldet worden. Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch 28.12.2022 um 10:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in eine Tagespflegeeinrichtung im Pfeifertälchen einzubrechen. Hierzu versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln, blieben jedoch erfolglos.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Erfolgreicher waren dagegen Unbekannte, die am Mittwochmorgen in der Rummelstraße in ein Elektronikgeschäft eingebrochen sind. Die Diebe schlugen gegen 04:20 Uhr ein Schaufenster ein und bedienten sich an der Auslage. Die Einbrecher stahlen zahlreiche Mobiltelefone.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz