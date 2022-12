Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann fragte am Mittwoch 28.12.2022 einen 17-Jährigen nach Geld. Der Jugendliche war gegen 17:30 Uhr in der Fruchthallstraße unterwegs. Als der 17-Jährige kein Geld herausgab, ging der fremde Mann auf ihn los. Er schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht, nahm ihn in den Schwitzkasten und stieß ihm mehrmals das Knie in den Bauch. Daraufhin gab der Jugendliche dem Täter 50 Euro. Der fremde Mann verschwand anschließend in Richtung Altstadt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 17-20 Jahre alt und 1,80 Meter groß, dünne schlanke Figur und kurze, hellbraune Haare. Er trug eine ärmellose Nike-Weste, blauen Jeans und weiße Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz