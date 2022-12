Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf der Polizei

Sinsheim (ots) – Im Bereich der Adersbacher Straße kam es unabhängig voneinander zu zwei Verkehrsunfällen. Bei einem dieser beiden Unfälle, welcher sich gegen 18:15 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 15 ereignete, sucht die Polizei nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher.

Vermutlich aufgrund eines weiteren Unfalls hielt ein weißer Mittelklasse-Pkw, von der Heilbronner Straße aus kommend, am rechten Fahrbahnrand der Adersbacher Straße an. Da an dem Pkw offenbar die Bremslichter dauerhaft leuchteten, fuhr der dahinter in gleicher Richtung fahrende, 35-jährige Fahrer eines BMW links an dem bislang unbekannten Mittelklassewagen vorbei.

Während der 35-Jährige den anderen Pkw passierte, fuhr dieser völlig unvermittelt vom Fahrbahnrand aus an, woraufhin es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam, durch welche die komplette rechte Fahrzeugseite des BMW beschädigt wurde. Der 35-jährige BMW-Fahrer hielt anschließend am linken Fahrbahnrand an und wartete auf das verursachende Fahrzeug. Dieses fuhr jedoch weiter die Adersbacher Straße entlang und anschließend in unbekannte Richtung davon, ohne der vorgeschriebenen Feststellungspflicht nachzukommen.

Am BMW des 35-Jährigen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es ist davon auszugehen, dass der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernende Pkw ebenso entsprechende Unfallspuren und Schäden an der linken Fahrzeugseite aufweist.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun sowohl nach Zeugen des Vorfalls, als auch nach der Unfallverursacherin bzw. dem Unfallverursacher selbst. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Tel. 07261 / 690-0 zu melden.

Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB5/Hirschberg (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau in einem VW auf der A5 in Richtung Darmstadt. Aufgrund des vor ihr stockenden Verkehrs bremste die Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro.

Die Insassen der beiden PKW erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen bis kurz nach 16 Uhr gesperrt.