Gelegenheit macht Diebe – Achten Sie beim Reisen auf Ihr Gepäck

Mannheim (ots) – Unbemerkt ist es einem Mann am Mittwochnachmittag 28.12.2022 gelungen, den Koffer einer Reisenden am Mannheimer Hauptbahnhof zu entwenden. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 160 Euro.

Die 24-jährige Geschädigte hatte gerade ihren Koffer die Treppen am Gleis 1 hinuntergetragen und holte noch eine weitere Tasche vom Bahnsteig. Als sie erneut die Lindenhofunterführung erreichte stellte sie fest, dass der zuvor abgestellte Koffer nicht mehr da war.

Auf dem Revier der Bundespolizei erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls. Die Auswertung der Videoüberwachung in dem Bereich zeigte, wie ein Mann den Koffer nahm und sich entfernte. Er wurde nicht mehr im Bahnhof angetroffen.

Wie dieser Fall zeigt, nutzen Diebe jede Gelegenheit, wenn sie sich ihnen bietet. Ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück können Täter schnell an sich nehmen, ohne dass der Besitzer etwas davon merkt. Auf Reisen ist es daher wichtig, Handtaschen oder Gepäck niemals aus der Hand zu legen oder aus den Augen zu lassen. Wichtige Informationen zu den Themen „Sicher auf Reisen“ und „Sicher im Alltag“ gibt es unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Autoreifen in Brand gesteckt

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend 28.12.2022 bemerkte ein Zeuge einen brennenden Vorderreifen eines geparkten Citroen in der Hochstättstraße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Der entstandene Sachschaden ist damit glücklicherweise nur gering.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Tel: 06203 93050.

Reifenteile verursachen 2 Unfälle

Mannheim (ots) – Liegengelassene Reifenteile auf der B 37 verursachten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 29.12.2022 gleich zwei Unfälle. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt. Um 01.15 Uhr und wenige Minuten später überführen ein Mercedes und ein BMW Fahrer die nicht beseitigten Hindernisse auf der Fahrbahn und zogen sich dabei Schäden an ihren Fahrzeugen zu.

Die von einem LKW stammenden Reifenteile, wurden unmittelbar darauf von der Wilhelm-Varnholt-Allee entfernt. Zeugen, die möglicherweise ebenfalls Schäden erlitten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621 174-4222 zu melden.

Kleidercontainer aufgebrochen – Festnahme

Mannheim (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge wurde am Mittwochabend auf drei Männer aufmerksam, die sich in der Germaniastraße an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau nahmen das Trio im Alter von 28, 43 und 46 Jahren noch an Ort und Stelle fest.

Den Container hatten die drei davor mit einer Brechstange aufgehebelt und die darin befindlichen Kleider herausgenommen. Der Inhalt und das Tatmittel wurden sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.