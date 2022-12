Neustadt: Zwei Verkehrsunfälle auf Landstraße und Autobahn

Neustadt an der Weinstraße – Am Mittwochabend (28.12.2022, ca. 19:50 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 532, hinter der Autobahnunterführung in Fahrtrichtung Haßloch ein Verkehrsunfall.

Nach den ersten Angaben soll eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein. Dies konnte zum Glück von den ersteintreffenden Einsatzkräften nicht bestätigt werden. Alle drei Insassen des Opels SUV hatten das Fahrzeug bereits verlassen. Sie kamen nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung mit leichten Verletzungen in ein nahes liegendes Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen waren die drei mit dem Fahrzeug Richtung Haßloch unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf das Bankett, dann in den Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach des parallel zur Landstraße verlaufenden Rad- und Wirtschaftsweges liegen. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei bei der Verkehrssicherung. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs war die Landstraße komplett gesperrt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zum Hergang des Autounfalles können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Nach der Lageerkundung durch die ersteintreffenden Kräfte konnten die aufgrund des Einsatzstichwortes mitalarmierten Kräfte aus Gimmeldingen und Königsbach wieder einrücken. Beim Ausrücken des Löschzuges Mußbach kam es zu Schwierigkeiten, da ein parkender PKW die Ausfahrt erschwerte.

Im Einsatz standen 40 Kräfte mit sieben Fahrzeugen der Feuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, die Polizei mit drei Funkstreifenwagenbesatzungen, der Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, organisatorischer Leiter) und der Abschleppdienst.

Auffahrunfall auf Autobahn 65

Während des laufenden Einsatzes auf der Landstraße 532 am Mittwochabend (28.12.2022) kam es auf der Autobahn 65 zu einem Folgeeinsatz. In Höhe der Abfahrt Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda und einem VW Golf.

Der Skoda Fahrer, mit seinem Beifahrer wollte in Neustadt-Nord die Autobahn verlassen. Ein nachfolgender VW-Golffahrer erkannte die Situation zu spät und erwischte den Skoda am Heck. Der Skoda wurde bei dem Unfall auf die Überholspur geschleudert und blieb mit der Front unter der Mitteleitplanke stecken. Der VW Golf drehte sich um neunzig Grad und kam auf der linken Spur zum Stehen. Alle drei Insassen der beiden Unfallfahrzeuge konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. In Zusammenarbeit mit der Polizei sperrte die Feuerwehr die Autobahn komplett, stellte den Brandschutz sicher, leichtete die Unfallstelle aus und kappte an beiden Fahrzeugen die elektronische Bordversorgung. Ebenso ließ der Einsatzleiter beide Fahrzeuge nach auslaufenden Betriebsstoffen kontrollieren. Zur schnelleren Bergung durch den Abschleppdienst zog die Feuerwehr, mit dem Rüstwagen, den Skoda unter der Mittelleitplanke heraus. Die Autobahn war gut eine Stunde gesperrt. Es kam zu einem Rückstau bis Richtung Neustadt-Süd.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, die Autobahnpolizei und der Rettungsdienst.