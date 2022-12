Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Auffahrunfall an der AS Neustadt-Nord

A65/Neustadt (ots) – Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 19:54 Uhr fuhr ein 62-jähriger Ludwigshafener mit seinem Pkw vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit fast ungebremst auf den Pkw eines 52-jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim auf. Infolgedessen wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für die Aufräumarbeiten ca. 45 min. voll gesperrt werden musste. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 12.000 Euro. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Die Feuerwehr Neustadt/Lachen-Speyerdorf war mit 5 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ebenfalls im Einsatz. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 2 km Länge.

