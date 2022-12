Körperverletzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 27.12.2022 gegen 15:30 Uhr, wurde ein 61-jähriger von einem Unbekannten in einer Gaststätte in der Maudacher Straße angegriffen. Der Unbekannte hatte zuvor Streit mit seiner Begleiterin, welche sich dann zu dem 61-Jährigen an die Bar stellte. Der Unbekannte schlug den 61-Jährigen daraufhin an den Hinterkopf. Der Angreifer und seine Begleiterin verließen, noch vor Eintreffen der Polizei, die Gaststätte.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,85 m groß, ca. 30-40 Jahre alt, kräftige Statur und hat kurzes helles Haar. Er hat ein umgedrehtes Kreuz im Nacken tätowiert und trug eine weiße Trainingsjacke der Marke Adidas.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 28.12.2022 wurde der Polizei Ludwigshafen gemeldet, dass ein 36-Jähriger in der Luitpoldstraße eine Eingangstür beschädigte. Der Mann konnte in der Nähe von Polizeikräften kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle war er derart aggressiv, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Er beleidigte und bedrohte die Polizisten und ließ sich nicht beruhigen. Da der 36-Jährige sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Randalierer

Ludwigshafen (ots) – Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages wird der Polizei Ludwigshafen ein Randalierer in einem Mehrfamilienhaus in Edigheim gemeldet. Als die alarmierten Polizeikräfte und Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen (KVD) eintrafen, warf ein 54-jähriger Anwohner mehrere Gegenstände (u.a. Messer, ein Fahrrad, einen Tresor) aus dem Fenster.

Der Mann reagierte auf Ansprachen nicht. Er wurde durch Polizeikräfte gefesselt durch den KVD in ein Krankenhaus gebracht.Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag (27.12.2022) kontrollierten Polizeikräfte einen 19-jährigen Autofahrer in Bruchwiesenstraße, da er sein Handy während der Fahrt benutzte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain.

Dem 19-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot.

Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen (27.12.2022), gegen 09:45 Uhr, streifte ein Auto ein geparktes Auto in der Edigheimer Straße. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Verursachers. Dank des Hinweises konnte der 34-jährige flüchtige Fahrer ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen.

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Einbruch in Firmengebäude

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 23.12., 16 Uhr bis zum 27.12.2022, 07:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Industriestraße ein. Nach erster Einschätzung wurden mehrere Laptops entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat in der Industriestraße/Kopernikusstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.