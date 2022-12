Landau: Die Polizei-News

Freilaufende Hunde lösen Polizeieinsatz aus

Landau (ots) – In den Mittagsstunden des 27.12.2022 teilen Zeugen hiesiger Polizeiinspektion Landau vier freilaufende Hunde im Bereich der Tankstelle Weißenbrugerstraße in Landau mit. Die vor Ort eintreffenden Polizeistreifen konnten im Straßenzug drei Hunde der Rasse Australien Shepherd feststellen.

Durch geschicktes Vorgehen konnten zwei der Hunde, die sich auf das angrenzende Feld begeben hatten, durch die Polizei, ein weiterer Hund durch einen Passanten eingefangen werden.

Der vierte freilaufende Hund kehrte selbstständige an die Wohnanschrift seines Besitzers zurück. Dieser konnte vor Ort nicht angetroffen jedoch telefonisch erreicht werden. Wie die vier Hunde von seinem Grundstück ausbüxen konnten, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Diebstahl eines Geldbeutels aus Turnbeutel

Landau (ots) – Am 26.12.2022 gegen 12:45 Uhr hielt sich die Geschädigte im Gastro-Bereich eines ortsansässigen Baumarktes in Landau auf. Hierbei hängte sie ihren mitgeführten Turnbeutel, in welchem sich neben diversen persönlichen Gegenständen auch ihr Geldbeutel befand, über die Lehne des Stuhls. Als sich die Geschädigte in der Folge in die Verkaufsräumlichkeiten des Baumarktes begab, ließ sie versehentlich ihren Turnbeutel im Gastro-Bereich zurück. An der Kasse des Baumarktes, bemerkte sie den fehlenden Turnbeutel.

An ihrem ursprünglichen Platz im Gastro-Bereich konnte sie den Turnbeutel nicht mehr auffinden. Zeugen machten die Geschädigte darauf Aufmerksam, dass eine männliche Person vom benachbarten Tisch den Turnbeutel an sich genommen hätte und hinaus auf den Parkplatz gegangen wäre, dem Anschein nach, die Geschädigte zu suchen. Kurz darauf sei die Person zurück in den Markt gekommen und habe den Turnbeutel an der Information abgegeben.

Dort konnte die Geschädigte diesen auch wieder entgegennehmen, jedoch fehlte aus diesem der Geldbeutel. Die Ermittlungen hinsichtlich der männlichen Person dauern an. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter Tel: 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Diebstahl eines Bienenvolkes

Landau (ots) Am 19.12.2022, zwischen 16-17:00 Uhr wurde in den Reiterwiesen in der Gemarkung Godramstein eine Bienenbeute samt Volk entwendet. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.