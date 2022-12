Alkoholisiert Unfall gebaut und abgehauen

Speyer (ots) – 27.12.2022, 20:45 Uhr – Eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Speyer touchierte zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge ihrer Nachbarn, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und begab sich in ihre Wohnung. Einer der Nachbarn beobachtete die Unfallflucht und suchte die Verursacherin in ihrer Wohnung auf.

Diese gab auf Nachfrage an, dass sie den Unfall verursacht habe. Aufgrund von Alkoholgeruchs, der von der PKW-Fahrerin ausging, verständigte der Nachbar die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab um 21:13 Uhr einen Wert von 2,86 Promille. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein der 38-jährigen Frau und stellten den Führerschein sicher.

Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde sie anschließend auf die Dienststelle sistiert. An den drei Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 8.800 EUR.

Bei Ingewahrsamnahme nach Polizeibeamten getreten

Speyer (ots) – Ein polizeibekannter 26-Jähriger randalierte am Sonntag 25.12.2022 auf dem Gelände der Total-Tankstelle in der Wormser Landstraße, weshalb die Betreiber die Polizei verständigten. Ihm wurde ein Platzverweis für das Tankstellengelände erteilt, welchem er auch kurzfristig nachkam. Da er wenige Minuten später jedoch zurückkehrte und sich nach erneuter Aufforderung nicht entfernen wollte, wurde er schließlich in Polizeigewahrsam genommen.

Beim Anlegen der Handschellen, begann er dann nach den eingesetzten Beamten zu treten, traf diese glücklicherweise jedoch nicht. Gegen das Verbringen zum Streifenwagen wehrte er sich und versuchte gegen den Streifenwagen zu treten. Auf der Fahrt zur hiesigen Polizeidienststelle begann er um sich zu spucken und die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Getreu dem wahren Geist von Weihnachten, nutzte er die anschließende Zeit in der Gewahrsamszelle um sein Verhalten zu reflektieren.

Ladendiebstahl

Speyer (ots) – 27.12.2022, 13:44 Uhr – Ein 17-jähriger ohne festen Wohnsitz und ein 25-jähriger Baden-Württemberger entnahmen aus der Auslage eines Elektronikmarktes zwei Mobiltelefone der Marke Samsung, entfernten die Diebstahlssicherungen und verließen anschließend ohne Zahlung der Ware den Geschäftsbereich. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt die beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung der Personen konnte bei dem Jüngeren eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Das Jugendamt wurde für die weitere Verfahrensabwicklung hinzugezogen. Interne Recherchen ergaben, dass der ältere Täter bereits mehrfach wegen Diebstählen in Elektronikfachmärkte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aktenkundig geworden ist.