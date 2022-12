Geldautomatensprengung

Simmertal (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 28.12.2022 sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Simmertal. Gegen 04:25 Uhr nahmen mehrere Anwohner einen lauten Knall war und verständigten die Polizei. Zeugen konnten beobachten, wie mehrere Personen in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort aus mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Das auf einem Supermarktparkplatz freistehende Geldautomatenhäuschen wurde durch die Sprengung komplett zerstört.

Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten ist bislang noch unklar. Ebenfalls unklar ist, ob sich in den Trümmern des Geldautomaten noch Reste explosiver Stoffe befinden. Um dies zu ermitteln wurden Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen.

Der Bereich um den Geldautomaten muss voraussichtlich noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in denen auch Kräfte der Polizeipräsidien Trier und Koblenz eingebunden waren.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Von der Fahrbahn abgekommen

B41 bei Monzingen (ots) – Am 27.12.2022 gegen 11:57 Uhr befuhr ein 52-jähriger PKW Fahrer die B41 von Martinstein in Richtung Bad Sobernheim. Auf Höhe der Abfahrt Weiler geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach links und kollidierte dort mit einer Warnbake.

Durch Gegenlenken kam er anschließend rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stillstand, nachdem er zuvor noch mit einem Hinweisschild kollidierte. Am PKW entstand hierbei Sachschaden.

Der Fahrer und seine 16-Jährige Tochter wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der stark beschädigte PKW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Die ebenfalls vor Ort eingesetzte Feuerwehr sicherte die ausgelaufenen Betriebsstoffe, welche unter anderem durch Mitarbeiter des LBM abgestreut und aufgenommen werden mussten.