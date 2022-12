Kaum jemand kennt diesen Erfolgsschlager nicht. Der erste Teil von Avatar kam bereits vor 13 Jahren in die Kinos und schlug dort hohe Wellen.

Die Qualität der Animation und 3D-Technik erreichte mit diesem Film einen neuen Standard, der bis heute als ein Höhepunkt in der Filmgeschichte gilt. Avatar: Aufbruch nach Pandora erreichte damals etwas, was wenige Filme seit dem geschafft haben: Der Hype blieb dank des Franchise-Modells aufrecht – Bücher, Fanartikel, aber auch Videospiele folgten. Welche Möglichkeiten hatten Fans, um interaktiver Teil des Hypes zu sein? Und wieso hat es bis zur Veröffentlichung von Avatar: The Way of Water so lange gedauert?

Die Reichweite der 3D-Produktion

Um den ersten Teil des Filmklassikers auf großer Leinwand zu sehen, gingen Millionen Zuseher in die Kinos, die berühmte 3D-Animation spielte weltweit knapp drei Milliarden US-Dollar ein. Damit war er über zehn Jahre der finanziell erfolgreichste Film, den es jemals gab. So stieß die Produktion sogar „Titanic“ als erfolgreichsten Film vom Thron.

Neben dem Film in Kinolänge wurden später noch mehrere erweiterte Versionen veröffentlicht. Aber auch weit über die Kinosäle hinaus war das Franchise ein riesiger Erfolg. Im Buchhandel fanden sich Geschichtsbände zur Mythologie wieder, aber auch Sachbände, welche die Zuseher in den Produktionsprozess der 3D-Technik einführten. Große Bekleidungsketten druckten die Charaktere des Science-Fiction-Hits auf T-Shirts und Pullover. Die Gamer unter den Fans kamen mit Videospielen voll auf ihre Kosten. Der Third-Person-Shooter zum Kinofilm wurde zum absoluten Verkaufsschlager. Der Erfolg der Produktion wurde durch, das auf Partnerschaften basierende Vertriebssystem zu einem unglaublich langanhaltenden Erfolg, an den der zweite Teil des Films nun anknüpfen kann.

Avatar II ist endlich da

Die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird, ist endlich beantwortet, denn der neue Film ist endlich in den deutschen Kinos angekommen. Mit Avatar II bekommen die Zuseher die lang ersehnte Fortsetzung des Kassenschlagers. Erste Anzeichen für eine Neuauflage gab es schon 2017, denn da sollte der Nachfolger bereits produziert werden. Die Weiterentwicklung gestaltete sich allerdings etwas schwieriger, weshalb es bis zum endgültigen Kinostart doch bis 2022 gedauert hat. Die lebensecht wirkenden Figuren, welche per Motion-Capture-Verfahren animiert wurden, trugen letztendlich dazu bei, dass das Filmprojekt so lange auf sich warten ließ. Als Ehrenmitglied der Society of Motion Picture and Television Engineers hat sich der Regisseur und Produzent vorgenommen, auch mit dem zweiten Teil neue technische Maßstäbe zu setzen, weshalb die Fortsetzung des Klassikers von 2009 13 Jahre auf sich warten ließ. Die weiteren Teile sollen jetzt aber in kürzeren Abständen folgen, aktuell heißt es, dass es bis 2028 insgesamt fünf Teile der Saga zu sehen geben soll.

Zum Inhalt des Films gab es vor Veröffentlichung wenig Informationen, die Zuseher sollten ohne viel Vorwissen ein weiteres Abenteuer in der Meereswelt von Pandora erleben. Bei der Besetzung des Filmes darf man sich allerdings auf bereits bekannte Gesichter freuen. Und auch eine Reihe neuer Schauspieler bereichert die Produktion. Ebenso ist die Starbesetzung hinter der Kamera groß, neben dem Starregisseur James Cameron wirkte der Drehbuchautor Josh Friedman, bekannt als Drehbuchautor von Steven Spielbergs „Krieg der Welten“, bei der Fortsetzung mit.

Die ersten Kritiken am Film sind bereits da und sie lassen Gutes erhoffen. Die Bildsprache und die im Film verarbeitete Technik dürfte keine Wünsche übrig lassen. Vieles von dem im Film Gezeigten gab es in dieser Form noch nie als Projektion auf einer Kinoleinwand. Inhaltlich ist der Film an Spannung ebenso kaum zu überbieten. Das lange Warten hat sich definitiv gelohnt, wir werden sehen, ob der zweite Teil langfristig an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen wird.