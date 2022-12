Jugendliche schlägt Kind

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag in der Fruchthallstraße unterwegs waren und eine Körperverletzung beobachtet haben. Gegen 16 Uhr soll eine Jugendliche in Höhe der Mall einem Kind einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben.

Das zwölfjährige Mädchen hielt sich dort gerade mit zwei Schulkameradinnen auf, als die unbekannte weibliche Person auf sie zu lief und ihr ohne erkennbaren Grund ins Gesicht schlug. Anschließend lief die Täterin wortlos weiter. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit völlig unklar.

Die Zwölfjährige gab an, die Täterin nicht zu kennen.

Die Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 14 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,65 Meter groß. Bekleidet war sie mit einer grauen Baggy-Hose und einer grauen Weste ohne Kapuze; dazu trug sie weiße Nike-Turnschuhe. Auffallendes Merkmal war ihre Frisur: das Haupthaar blond gefärbt, der Pferdeschwanz schwarz.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, oder an das Haus des Jugendrechts, Durchwahl – 2050. |cri

Lkw-Fahrer mit knapp 2 Promille

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol im Blut hatte ein Lkw-Fahrer, den die Polizei in der Nacht zu Mittwoch aus dem Verkehr gezogen hat. Der 55-jährige Mann war bei der Anlieferung seiner geladenen Waren in der Von-Miller-Straße aufgefallen. Der Grund: Er hatte eine deutliche „Alkoholfahne“.

Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,93 Promille.

Seinen Sattelzug musste der Mann stehen lassen und zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienststelle kommen. Führerschein, Fahrzeugpapiere und Zündschlüssel wurden sichergestellt. Auf den 55-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu.

Deutlich weniger, aber dennoch zu viel hatte ein E-Scooter-Fahrer „intus“, den die Polizei am späten Dienstagabend in der Wilhelmstraße stoppte. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Er wurde zum Schnelltest gebeten. Ergebnis: 0,59 Promille. Auch er musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen.

Die Rollerfahrt war für ihn beendet. |cri

Rettungswagen in Unfall verwickelt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Einsatzfahrt ist ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes am Dienstag in der Pariser Straße in einen Unfall verwickelt worden. Der Notarzt-Wagen war gegen 13.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Stadtmitte, als ein Pkw aus der Gustav-Eiffel-Straße kam und sich ebenfalls auf der Fahrbahn stadteinwärts einreihen wollte.

Offenbar hatte der Mercedes-Fahrer das herannahende Rettungsfahrzeug nicht gesehen. Er erwischte es seitlich in der hinteren Fahrzeughälfte. Durch den Anstoß kam der Einsatzwagen von seiner Fahrspur ab. Er überfuhr den Grünstreifen in der Mitte der Pariser Straße, fuhr die Schutzplanken um und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr entfernte die beschädigte Schutzplanke, stellte Warnbaken auf und reinigte die Fahrbahn. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Vorfahrt missachtet – Motorradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in der Pariser Straße beim Abbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorrads missachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 45-jährige Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die 40-jährige Frau mit ihrem VW Touran stadtauswärts unterwegs und wollte gegen 16.20 Uhr nach links in die Straße „Am Belzappel“ abbiegen. Dafür musste sie die Gegenfahrbahn queren, wo gerade der Motorradfahrer stadteinwärts fuhr. Beide Fahrer konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden; an beiden Fahrzeugen entstanden Schäden.

Der Biker zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Auch die Feuerwehr sowie die US-Militärpolizei waren vor Ort im Einsatz. |cri

Ortstafel geklaut

Kaiserslautern (ots) – Eine Ortstafel von Kaiserslautern haben Diebe in der Europaallee gestohlen.

Nach den Weihnachtstagen wurde am Dienstagmorgen festgestellt, dass die Tafel nicht mehr in der aufgestellten Halterung hängt.

Um an das Schild zu kommen, beschädigten die Täter den Metallrahmen der Halterung.

Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Ermittler fragen nun: Wem ist in den vergangenen Tagen, vermutlich über die Feiertage, etwas aufgefallen? Wer hat Personen gesehen, die sich an der Ortstafel zu schaffen gemacht oder diese abtransportiert haben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150. |cri

Einbrecher zerstören Mobiliar

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch in Geschäftsräume ist der Polizei am Dienstag aus der Berliner Straße gemeldet worden. Unbekannte Täter verschafften sich über Nacht Zugang zu den Büros des Betriebs, durchwühlten die Räume und zerstörten Mobiliar. Gestohlen wurde nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Eindringlinge gegen 2.30 Uhr am Werk. Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Feuerwerkskörper gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Auf Feuerwerkskörper hatten es Diebe abgesehen, die sich im östlichen Stadtgebiet am Außenlager eines Supermarktes zu schaffen gemacht haben. Den Unbekannten gelang es mit Gewalt, den Container ein Stück weit zu öffnen, so dass sie hineingreifen konnten. Sie rissen sich Böller und Raketen im Wert von rund 200 Euro unter den Nagel und flüchteten mit ihrer Beute.

Tatzeit war an den Weihnachtstagen, zwischen dem 24. Dezember, 14.30 Uhr, und dem 27. Dezember, 05 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Scheibe eingeschlagen, Innenraum nass

Kaiserslautern (ots) – Mit eingeschlagener Seitenscheibe ist am Dienstag ein Auto in der Mainzer Straße festgestellt worden. Der Mietwagen war über die Weihnachtstage auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nummer 87 abgestellt. Am Dienstagnachmittag fiel auf, dass unbekannte Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite zerstört haben.

Gestohlen wurde aus dem Innenraum offenbar nichts. Allerdings regnete es durch das Loch in der Scheibe in den Wagen hinein. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise auf mögliche Verursacher liegen bislang nicht vor. |cri

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Kaiserslautern (ots) – Unfallfluchten sind kein Kavaliersdelikt! Bei der Polizeiinspektion 2 wurden am Dienstag gleich mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen sich die Verursacher einfach aus dem Staub gemacht hatten. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

Betroffen war unter anderem ein Pkw im Stadtteil Erfenbach. Der Wagen wurde am zweiten Weihnachtstag gegen 20 Uhr in der Jahnstraße in Höhe des Hauses Nummer 81 abgestellt. Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr fiel auf, dass er von einem anderen Wagen gerammt wurde – hinten links blieb ein Schaden zurück.

Im Nachhinein erinnerte sich der Fahrzeughalter, dass er abends zwischen 22 Uhr und Mitternacht einen „Knall“ gehört hatte. Er hatte jedoch nicht nachgeschaut und konnte deshalb keinen Hinweis auf den Unfallverursacher geben.

Auch in der Liederstraße wurde ein geparktes Auto beschädigt. Als der Besitzer an Weihnachten nach Hause kam, entdeckte er die „Bescherung“: ein frischer Schaden auf der rechten Seite des hinteren Stoßfängers des VW Polo.

Ebenfalls „hinten rechts“ wurde ein Pkw in der Straße „Wolfsangel“ beschädigt. Hier kann die Unfallzeit auf die halbe Stunde zwischen 15 und 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Der schwarze Mercedes war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 38 geparkt. Der Verursacher flüchtete, ohne den Anstoß zu melden.

Hinweise zu den beschriebenen Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit gern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Taschendiebe in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe waren am Dienstag in der Innenstadt aktiv. Einer 30-jährigen Frau zogen sie am helllichten Tag unbemerkt den Geldbeutel aus dem Rucksack. Damit erbeuteten sie Bargeld, Personalausweis, Versichertenkarte, Debit- und Kreditkarten, diverse Kundenkarten und weitere Dokumente.

Wann und wo genau die Diebe zu griffen, konnte die 30-Jährige nicht sagen. Sie war zwischen 15 und 15.45 Uhr in verschiedenen Geschäften in der Fackelstraße unterwegs, wo zu dieser Zeit starker Betrieb herrschte. Den Rucksack trug die Frau dabei auf dem Rücken. Erst als sie in einer Mode-Boutique etwas kaufen wollte, stellte sie an der Kasse fest, dass der Rucksack geöffnet wurde und die Geldbörse verschwunden war.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Bereits in der Nacht zu Dienstag wurde einer Frau in der Martin-Luther-Straße der Geldbeutel gestohlen. Wie die 31-Jährige bei der Polizei anzeigte, hielt sie sich von 2 bis 3 Uhr in einem Lokal auf und hatte ihr Handtasche neben sich abgestellt. Durch Unterhaltungen mit verschiedenen Personen war die Frau abgelenkt und bemerkte nicht, dass sich unbekannte Täter an der Tasche zu schaffen machten. Erst später stellte die 31-Jährige fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da ist. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, Personalausweis, Bankkarte, Fahrkarte und weitere Ausweise.

Unsere Empfehlung:

Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht aus den Augen! Tragen Sie beispielsweise Taschen immer dicht am Körper. Und nehmen Sie am besten nur so viel Bargeld mit, wie sie tatsächlich benötigen. |cri