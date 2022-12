Zwei jungen Frauen die Smartphones geraubt – Zeugen gesucht!

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Als am Dienstagmittag 27.12.2022 eine 19-Jährige auf einer Treppe an der Max-Hachenburg-Schule in der Tattersallstraße saß und sich mit 2 weiblichen Bekannten Handyvideos anschaute, soll plötzlich eine männliche Person auf die 3 zugekommen sein und die Herausgabe eines oder mehrerer Smartphones gefordert haben. Diese Forderung soll er durch das Zücken eines Taschenmessers bekräftigt haben. Schließlich entriss der Mann einer der drei jungen Frauen das Smartphone.

Das erschrockenen Frauen sprang daraufhin auf und flüchteten. Der Täter rannte hinterher und entriss dabei auch der 19-Jährigen ihr Handy. Anschließend flüchtete der Dieb Richtung Innenstadt und die 19-Jährige verfolgte ihn. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Da sowohl die weiteren Frauen aus der Dreiergruppe, von denen eine auch bestohlen wurde, nicht namentlich bekannt sind als auch die Täterbeschreibung nicht eindeutig ist, sucht die Polizei die anderen jungen Frauen sowie weitere Zeugen der Tat.

Diese mögen sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 melden.

Über Rot gefahren und Fußgänger verletzt

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 19 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Renault auf der Waldstraße in Richtung Waldhof-Nord. Auf Höhe des Anemonenwegs missachtete die Frau das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem Fußgänger, welcher gerade die Straße überquerte.

Der 42-jährige Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Renault-Fahrerin stellten die Polizisten schließlich noch eine Alkoholisierung von 0,44 Promille fest. Sie musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein blieb ebenfalls bei der Polizei. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Auffahrunfall zwischen die PKW und Folgeunfall

B38a, Mannheim (ots) – Am Dienstagabend 27.12.2022 gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der B38a in Fahrtrichtung Casterfeld ein Unfall zwischen 3 PKW. Hierbei wurden 4 Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen übersah ein 29-jähriger Mann in seinem Peugeot, dass ein vor ihm fahrender Skoda seine Fahrt verlangsamte und anhielt. Der Peugeot fuhr auf den Skoda auf. Der Skoda wurde wiederrum auf einen weiteren PKW geschoben, welcher bereits verkehrsbedingt angehalten war.

Der 29-jährige Peugeot-Fahrer sowie seine drei weiteren Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Kurz nach dem vorgenannten Unfall ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein Folgeunfall. Ein herannahender 29-jähriger Ford-Fahrer bemerkte die Unfallfahrzeuge zu spät und kollidierte mit dem bereits verunfallten Peugeot. Hierbei entstand weiterer Sachschaden von 14.000 Euro.

Mehrere Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hierbei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre gelang es am frühen Dienstagabend einem oder einer Unbekannten in eine Doppelhaushälfte im Eichenweg zu gelangen. Nachdem mehrere Zimmer durchwühlt wurden, entwendete die oder der Einbrecher Schmuck in bislang unbekannter Höher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Zeitraum von 17 Uhr bis 20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Tel.: 0621 174-4444.