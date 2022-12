Kerzen lösen Brand aus

Heidelberg (ots) – Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus rückten am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei zum Botheplatz aus. Grund hierfür waren abgebrannte Kerzen in der Wohnung einer 30-Jährigen, die einen Tisch in Brand setzten. Die Bewohnerin selbst hatte offenbar vergessen die Kerzen zu löschen, bevor sie ihre Wohnung verließ.

Letztlich konnte das Feuer kurz nach 19 Uhr schnell gelöscht werden, allerdings bleibt die

Wohnung aufgrund der Verrußungen zunächst unbewohnbar.

Es entstand ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro.

Schule mit Farbe beschmiert

Heidelberg (ots) – Vermutlich im Zeitraum von Freitagmittag, den 23.12.2022, und Dienstagmorgen, den 27.12.2022, besprühten ein oder mehrere Täter mehrere Außenwände einer Schule in der Mark-Twain-Straße. Betroffen sind neben der Hofgarage und der Sporthalle auch die Mensa.

Erste Schätzung beziffern den entstandenen Schaden auf 3.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Tel.: 06221 34180.