Gassigänger wird handgreiflich – Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Am Dienstag 27.12.2022 gegen 16 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW auf einem Feldweg von Walldorf in Richtung Nußloch. Der Autofahrer wurde von einem Gassigänger auf dem Feldweg angehalten und stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug. Zwischen den Männern entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Folge der bisher unbekannte Gassigänger mit einer Hundeleine auf den 68-Jährigen einschlug.

Der Mann stürzte und dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Danach gelang es ihm wieder in sein Auto zu steigen und wegzufahren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

50-60 Jahre, schlank und dunkel gekleidet. Er trug eine Basecap und dürfte aus dem Nußlocher Bereich stammen.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder den Gassigänger anhand der Beschreibung identifizieren könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – Pkw liegt auf dem Dach

BAB 6, Sinsheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB 6, zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg, ist die Unfallaufnahme vor Ort beendet, die Fahrbahn ist wieder frei. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim kurzzeitig voll gesperrt werden, hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Der am Unfall beteiligte Fahrer musste leicht verletzt mittels Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Das verunfallte Fahrzeug wurde mittels Fachfirma abgeschleppt. Über die Höhe des Sachschadens kann aktuell keine Auskunft gegeben werden.

Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im Unfallverlauf auf dem Dach liegen blieb, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeirevieres Walldorf.

Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Neckargemünd (ots) – Feuer aus einem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Neckarsteinacher Straße löste am Dienstagabend einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr aus. Der Container und sein Inhalt, welcher gegen 20:30 Uhr vermutlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand geriet, wurde schnell von der Freiwilligen Feuerwehr Neckargemünd gelöscht.

Wer den Brand auslöste, ermittelt nun das Polizeirevier. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 an die Beamten zu wenden.

Pkw überschlägt sich durch Bedienfehler – 4 Verletzte

Walldorf (ots) – Am späten Dienstag 27.12.2022 gegen 22.40 Uhr, kam eine 20-Jährige mit einem Renault in der Bgm.-Willinger-Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Der Renault stand nach bisherigen Erkenntnissen zunächst mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts.

Aufgrund eines Bedienfehlers setzte sich das mit vier Personen besetzte Fahrzeug in Bewegung, kollidierte mit einem geparkten Pkw und überfuhr eine Hecke bis es sich schließlich in einem unbefestigten Grünstreifen überschlug.

Von den vier Fahrzeuginsassen wurden drei schwer und eine leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 52.500 Euro. Die Verletzten wurden zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Gegen die Fahrzeugführerin die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ilvesheim (ots) – Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Kanzelbachstraße. Beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige mit seinem roten PKW den geparkten Seat einer 34-Jährigen.

Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Zeugen, die in der Zeit von 11.30 Uhr und 12.15 Uhr Verdächtiges beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 an das Polizeirevier Ladenburg zu melden.