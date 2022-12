Exhibitionist belästigt Fahrgäste in der Regionalbahn

Bretten (ots) – Am Dienstagabend 27.12.2022 gegen 21:45 Uhr zeigte sich ein Exhibitionist in der Regionalbahn von Bruchsal Richtung Mühlacker gegenüber zwei Frauen. Die 21- und 22-jährigen Zeuginnen beobachten, wie der Mann sich entblößte und anschließend onanierte.

Darauffolgend informierten sie umgehend den Zugführer und die Polizei über den Vorfall. Der 30-jährige mutmaßliche Täter konnte schließlich an der Haltestelle Bretten-Bahnhof festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Karlsruhe

Ladendieb festgenommen – Polizei sucht eine Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsgeschäft in der Marstallstraße in Karlsruhe Durlach gegen 12.40 Uhr an Heilig Abend entwendete ein Mann eine Geldbörse. Er konnte anschließend unerkannt entkommen. Am 27. Dezember beging der mutmaßliche Ladendieb im selben Markt eine erneute Tat und wurde hierbei vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht nun die geschädigte Frau des Diebstahls vom 24. Dezember. Sie möge sich bitte unter der Rufnummer 0721/49070 bei dem Polizeirevier Durlach melden.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Mofafahrer und einem Autofahrer ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Reinhold-Frank-Straße in Karlsruhe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer des Mofas zunächst die Hoffstraße und wollte nach links in die Reinhold-Frank-Straße abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei das von links kommende Fahrzeug und es kam zu einem Zusammenstoß. Im Anschluss wurde der Mofafahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Autofahrer fährt Rollerfahrer auf

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 20:30 Uhr kollidierte in der Bruchsaler Straße in Ubstadt-Weiher ein 53-jähriger Autofahrer mit einem 15-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer musste einen Bremsvorgang einleiten. Währenddessen fuhr ihm der Autofahrer auf.

Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro.