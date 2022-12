Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Mittwoch 28.12.2022 geriet gegen 11:25 Uhr in der Leuschnerstraße eine 46-Jährige mit einem 48-jährigen Paketzusteller in Streit. Hierbei schlug die Frau dem Mann mehrfach ins Gesicht und drohte ihm. Beim Eintreffen der Polizeikräfte reagierten die Frau und ihr 21-jähriger Sohn sofort aggressiv auf die Ansprache und wollten in das dortige Mehrfamilienhaus flüchten. Kurz darauf erschien noch ein weiterer 26-jähriger Sohn der Frau.

Alle drei schrien herum und wollten sich nicht ausweisen. Der 26-Jährige holte mit der Faust aus, um eine 24-jährige Polizeibeamtin zu schlagen, verfehlte diese aber. Die 21- und 26-jährigen Männer wurden daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt, wogegen sie sich massiv wehrten und u.a. nach den Polizeikräften traten. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden.

Da sich die beiden Männer weiter weigerten, ihre Personalien anzugeben, mussten sie nach Ausweispapieren durchsucht werden. Dabei beleidigten sie die Einsatzkräfte mit den übelsten Schimpfwörtern. In der Hosentasche des 26-Jährigen wurde Zugriffs bereit, ein Taschenmesser gefunden und sichergestellt.

Ein 38-Jähriger filmte den Polizeieinsatz mit seinem Handy und rief dabei mehrfach, dass er das Video bereits verschickt habe. Gegen ihn wird deshalb ermittelt und geprüft, ob das Verhalten strafbar ist.

Das Handy wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Der Paketzusteller wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Der 26-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die anderen Personen blieben unverletzt.

Warum es zum dem Streit zwischen dem Paketzusteller und der Frau gekommen war, konnte nicht geklärt werden. Im Einsatz vor Ort waren 8 Streifenwagen und ein Diensthundeführer.

Die Polizeikräfte blieben unverletzt.