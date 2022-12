Bergstrasse

Nach Unfall unleserliche Nachricht hinterlassen – Unfallverursacher gesucht.

Viernheim (ots) – In der Zeit von Freitag, den 23.12.22, 22:30 Uhr bis ca. 24:00

Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums zu einem Verkehrsunfall.

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen auf dem Parkplatz

abgestellten PKW Audi. Bei dem Audi wurde die linke Rückleuchte sowie der

Kotflügel unterhalb der Rückleuchte beschädigt. An dem Audi wurde eine Nachricht

des vermutlichen Verursachers hinterlassen. Witterungsbedingt war diese

Nachricht jedoch beim Eintreffen der Fahrzeugeigentümerin an ihrem Fahrzeug nur

noch teilweise lesbar. An dem PKW Audi entstand ein Sachschaden von ca. 3000

EUR. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, welche Hinweise auf den

Unfall geben können bzw. den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 06206

94400 zu melden.

Lampertheim: Wohnungseinbrecher machen Beute

Lampertheim (ots) – Zweimal wurden bei der Polizei am Dienstag (27.12.) Fälle

von Wohnungseinbrüchen angezeigt. Während die Täter sich mittels Brechstange

zwischen 13.30 und 18.00 Uhr zu einem Eigenheim im Eichenweg in Neuschloß Zugang

verschafften und dort anschließend Geld erbeuteten, ist bei der anderen Tat in

der Anne-Frank-Straße noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Hier wurde

zwischen dem 22. und 27. Dezember über die Terrasse in ein Haus eingebrochen.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Viernheim (ots) – Am Dienstag (27.12.) ereigneten sich in Viernheim zwei

Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 18.00

und 20.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Charlie-Chaplin-Straße. Abgesehen

hatten es die ungebetenen Besucher unter anderem auf Geld, eine Armbanduhr und

Bekleidung.

Nicht ins Haus gelangten Unbekannte dagegen um 18.15 Uhr in der

Wilhelm-Busch-Straße. Zwar versuchten die Täter eine Balkontür aufzubrechen,

scheiterten hierbei aber. Offenbar flüchteten die ungebetenen Besucher, weil sie

die Alarmanlage des Hauses auslösten.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Darmstadt

Diebstahls aus Auto / Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – In einer Tiefgarage am Friedensplatz haben Kriminelle am

Dienstag (27.12.) zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr offenbar ihr Unwesen

getrieben und aus einem schwarzen Audi eine Tasche mit Wertgegenständen

entwendet. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten sie in den Innenraum,

schnappten sich die Beute und machten sich damit auf und davon. Das Kommissariat

43 ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer

06151/9690 erbeten.

Versuchter Einbruch in Bürogebäude / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag (23.12.) und Dienstag (27.12.) haben

Einbrecher versucht, in die Kellerräume eines Bürogebäudes in der

Mina-Rees-Straße zu gelangen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus

und machten sich glücklicherweise vergeblich an der Kellertür zu schaffen. Diese

hielt den Hebel- und Bohrversuchen stand. Die Kriminellen flüchteten

unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das

Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut

und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen

entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Wohnhäuser im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Zwei Wohnhäuser im Traisaer Weg und in der Waldstraße rückten in

den vergangenen Tagen in das Visier unbekannter Krimineller.

Auf das Einfamilienhaus im Traisaer Weg hatten es die Unbekannten im Zeitraum

zwischen vergangenen Freitag (23.12.) und Dienstag (27.12.) abgesehen. Sie

gelangten unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im Anschluss hielten

sie Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie mehrere

Hundert Euro Bargeld und suchten im Anschluss das Weite.

Auch an einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße machten sich ungebetene Gäste

zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten sie in der Nacht zum Dienstag

(27.12.) ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Nach

jetzigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und flüchteten im Anschluss

unerkannt. Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden, muss noch ermittelt werden.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 500 Euro geschätzt wird.

In beiden Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt. Ob die

Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Wer

verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen

und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Geldbörse aus Mercedes gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Bislang Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag (26.12.)

und Dienstag (27.12.) eine Geldbörse aus einem Mercedes gestohlen. Der schwarze

Wagen war in einer Garage in der Sterngasse abgestellt. Nach jetzigem

Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Grundstück und

gelangten in die Garage. Dort schlugen sie eine Scheibe des Autos ein und

entwendeten die darin befindliche Geldbörse. Im Anschluss flüchteten sie

unerkannt. Neben Bargeld waren persönliche Ausweisdokumente in dem Portemonnaie.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die

Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Zudem raten die

Ermittlerinnen und Ermittler dringend: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto

zurück – selbst wenn es in der Garage steht. Ein Auto ist kein Tresor und oft

reichen den Tätern wenige Minuten aus, um sich Zugang zu den Innenräumen zu

verschaffen.