Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Januar 2023: Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Januar 2023: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Januar 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Januar 2023: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Januar 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Gallus: Widerstand bei Festnahme

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, gegen 21.00 Uhr,

wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Mainzer Landstraße, in Höhe

der Hausnummer 234, gerufen. Zeugen hatten dort etwa sechs oder sieben Personen

gesehen, die nicht nur verbal aufeinander einwirkten.

Als die Polizei dort erschien, waren noch zwei Personen vor Ort, die miteinander

stritten. Die Polizisten konnten bei einer der Personen, einer 45-jährigen Frau,

eine sich deutlich verschlechternde gesundheitliche Situation feststellen,

weswegen sie in ein Krankenhaus verbracht wurde, wo sie ambulant behandelt

wurde. Da von einer wechselseitig begangenen Körperverletzung ausgegangen wurde,

sollte die zweite Person, ein 43-jähriger Mann, mit auf die Wache genommen

werden. Er sperrte sich dagegen und griff einem Beamten dabei u.a. an die Hand,

wodurch dieser verletzt wurde und später in einem Krankenhaus wegen eines

Kapselrisses ambulant behandelt werden musste. Im Rahmen der Festnahme

erschienen mehrere Personen und umkreisten die Örtlichkeit. Aus diesem Grund

wurden weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert. Gegen die beiden 43- und

45-jährigen Personen wurden Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung

gefertigt. Gegen den 43-Jährigen zudem wegen Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Mit Pfefferspray eingesprüht und ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Vormittag (27. Dezember 2022) raubten

mehrere Personen einen 62-jährigen Mann in der Straße „Am Hauptbahnhof“ aus. Sie

erbeuteten Arzneimittel. Der Mann wurde verletzt.

Gegen 11:30 Uhr befand sich ein 62-Jähriger in einer Apotheke am Frankfurter

Hauptbahnhof, um sich verschreibungspflichtige Schmerztabletten zu holen. Nach

Erhalt seiner Medikamente lief er über den „Kaisersack“ in Richtung

Kaiserstraße, als ihn unerwartet zwei Männer bedrängten und versuchten, seine

mitgeführte Tragetasche zu entreißen. Hierbei fiel die Tragetasche zu Boden,

wodurch die zuvor erworbenen verschreibungspflichtigen Medikamente ebenfalls aus

der Tasche herausfielen. Einer der beiden Täter schnappte sich eine Packung der

Schmerztabletten. Die zweite Tablettenpackung griff sich der 62-Jährige und

hielt diese fest. Der zweite Täter versuchte vergeblich die zweite Packung aus

den Händen des 62-jährigen Mannes zu entreißen und sprühte dem Geschädigten

Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin ließ der 62-Jährige die Schmerztabletten

los, welche der Täter aufhob und gemeinsam mit seinem Komplizen die Flucht in

unbekannte Richtung ergriff.

Anschließend machte der 62-Jährige eine Polizeistreife auf sich aufmerksam, die

ihn unverzüglich erstversorgte. Später entließen Rettungskräfte den 62-Jährigen

vor Ort. Eine veranlasste Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Täterbeschreibung zu Täter 1: männlich, ca. 30 Jahre alt, schulterlange gelockte

schwarze Haare, schwarz gekleidet.

Zu dem zweiten Täter konnte der 62-Jährige keine Angaben machen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat und / oder den Tätern machen

können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/ 755 – 10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Ein Haftbefehl kommt selten allein

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagmittag (27. Dezember 2022) ergab die

Personenkontrolle einer Frau in der Elbestraße, dass sie per Haftbefehl gesucht

wird. Um der Vollstreckung zu entgehen, wurde daraufhin ein Bekannter der Frau

aufgesucht, welcher den Haftbefehl bezahlen sollte. Jedoch wurde der Bekannte

ebenfalls per Haftbefehl gesucht. Erst der Arbeitgeber des Bekannten konnte die

Vollstreckungen beider abwenden.

Gegen 14:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 25-jährige Frau. In dessen

Verlauf wurde bekannt, dass gegen die 25-Jährige ein Haftbefehl der

Staatsanwaltschaft Offenbach zur Vollstreckung vorlag. Um die Vollstreckung zu

verhindern, suchte die Frau im Beisein der Polizeibeamten einen Bekannten auf,

der sich bereit erklärt hatte, den Haftbefehl zu bezahlen. Hierbei stellte sich

heraus, dass auch gegen den Bekannten ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft

Aschaffenburg zur Vollstreckung vorlag. Die Gesamtsumme in Höhe von 910 Euro für

beide Haftbefehle konnte der gutherzige Bekannte am Ende dann doch nicht

begleichen. Erst der Besuch beim Arbeitgeber des Bekannten wendete die

Haftantritte ab. Dieser bezahlte die offenen Beträge.

Von der Odyssee unbeeindruckt machte die 25-Jährige ihre Stimmung gegenüber den

Beamten deutlich, indem sie ihren Kaugummi demonstrativ vor die Füße der Beamten

spuckte und sich dadurch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des nicht

ordnungsgemäßen Beseitigens von Kleinabfällen einhandelte.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Auto ausgebrannt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. Dezember 2022)

kam es in Bergen-Enkheim zu einem Fahrzeugbrand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 02:20 Uhr ging über den Notruf die Meldung über ein brennendes Fahrzeug

ein, das in einem Feldweg im Bereich des Ludwig-Klemann-Weg stehen soll. Als die

daraufhin verständigten Polizeistreifen eintrafen, befanden sich die alarmierten

Kräfte der Feuerwehr bereits im Löschvorgang des im Vollbrand stehenden Autos.

Der 1er BMW brannte jedoch komplett aus.

Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass dieser vom 24. auf den 25.

Dezember 2022 im Stadtteil Sachsenhausen entwendet wurde. Die Beamten stellten

das Fahrzeug sicher. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend

Euro.

Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugbrand und dem Fahrzeugdiebstahl werden von der

Frankfurter Kriminalpolizei geführt und dauern an.