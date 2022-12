Aufbruchsversuch eines Lebensmittelautomaten

Tatzeit: Montag, 26.12.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag, 27.12.2022, 09:30 Uhr

Unbekannte versuchten einen Lebensmittelautomaten aufzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten den Lebensmittelautomaten in der Kasseler Straße in Fritzlar mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs aufzuhebeln. Dies gelang den unbekannten Täter jedoch nicht. Durch die Gewalteinwirkung entstand an dem Automaten ein nicht unerheblicher Sachschaden in derzeit geschätzter Höhe von 12.000,- EUR.

Die unbekannten Täter konnten im Anschluss unerkannt entkommen.

Bereits einen Tag zuvor waren in Fritzlar-Haddamar zwei Lebensmittelautomaten durch unbekannte Täter aufgebrochen worden. Wir berichteten unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5403457

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Einbruch in Schule

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 16:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 25.12.2022, brachen Unbekannte in ein Schulgebäude im Fünftenweg in Schwalmstadt-Ziegenhain ein. Zeugen hatten den Vorgang beobachtet und wenig später die Polizei verständigt. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der Tatausführung um drei unbekannte Täter gehandelt haben.

Die unbekannten Täter hatten hierzu eine Glasscheibe am Hintereingang des Schulgebäudes eingeschlagen und sich somit unberechtigt Zutritt zum Objekt verschafft. Im Innenbereich gelangten die unbekannten Täter an tatorteigenes Werkzeug, mit welchem sie erfolglos versuchten in separat verschlossene Büroräume im Erdgeschoss einzudringen. Da dies offenkundig nicht gelang, verließen die unbekannten Täter nach kurzer Zeit das Objekt wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll einer der drei Täter ca. 1,80 m groß gewesen sein. Nähere Angaben zu den Tätern konnten nicht gemacht werden.

Ob die unbekannten Täter tatsächlich Gegenstände entwendeten, konnte durch die Geschädigten noch nicht angegeben werden und befindet sich noch in der Abklärung.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 800,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Postfiliale

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 17:42 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 25.12.2022, brachen Unbekannte in die Postfiliale in der Wagnergasse in Schwalmstadt ein.

Die unbekannten Täter hatten sich hierbei durch das gewaltsame Aufdrücken der Eingangstüren (Flügeltüren) unberechtigt Zutritt zum Objekt verschafft. Danach wurde der Innenbereich durch die unbekannten Täter nach Wertsachen durchsucht, woraufhin diese eine geringere Menge an Zigaretten mit einem Warenwert im niedrigen dreistelligen Bereich entwendeten. Danach gelang es den unbekannten Tätern unerkannt zu entkommen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Exhibitionist am Bahnhof

Tatzeit: Montag, 26.12.2022, 16:33 Uhr

Am Montagnachmittag kam es zu einer exhibitionistischen Handlung im Bereich des Bahnhofs in Schwalmstadt-Treysa. Ein unbekannter Täter holte sein Glied aus der Hose und zeigte sich so mindestens einer Geschädigten gegenüber, die daraufhin sofort die Polizei Schwalmstadt verständigte. Bei der Geschädigten handelte es sich um eine 21-Jährige aus dem Bereich Alsfeld. Der Täter wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,60 m groß. Außerdem sollte es sich laut der Geschädigten bei dem Täter um eine ältere Person gehandelt haben. Zur Tatzeit war der unbekannte Täter mit einer schwarzen Lederjacke und einer blauen Jeans bekleidet und führte einen Adidas Rucksack mit sich.

Im Rahmen der durchführten Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger in Bahnhofsnähe durch die Polizei angetroffen werden. Ob es sich bei der Person um den unbekannten Täter handelt, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen noch geklärt werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.