Drei Unbekannte berauben Mann auf nächtlichem Heimweg: Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Nord: In der Nacht zum gestrigen Montag raubten drei bislang unbekannte Täter in der Holländischen Straße, auf Höhe der Universität, einem 46-Jährigen aus Kassel das Handy. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie das Opfer am gestrigen Montagabend bei der Erstattung der Anzeige angab, war er gegen Mitternacht auf dem Nachhauseweg und lief vom Holländischen Platz entlang der Holländischen Straße stadtauswärts. In Höhe der Uni hätten ihn die drei Täter zunächst angesprochen. Im weiteren Verlauf umklammerte einer der Männer ihn jedoch, während ein anderer ihn durchsuchte und ihm das blaue Samsung A21s Smartphone aus der Tasche nahm. Anschließend flüchtete das Trio über die Fahrbahn der Holländischen Straße und weiter in Richtung Wolfhager Straße. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Alle waren ca. 25-30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatten athletische, kräftige Figuren, schwarze Haare und helle Hautfarbe. Alle drei trugen eine Maske, hatten darunter einen schwarzen Vollbart und sprachen gebrochenes Deutsch.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Brand in einer Lagerhalle eines Müllentsorgungsbetriebes in Bad Arolsen-Mengeringhausen (Waldeck-Frankenberg)

Durch einen Anlieferfahrer wurde der Brand um 22:48 Uhr in der Lagerhalle entdeckt. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich in der Halle abgelagerter Siedlungs-und Industriemüll entzündet. Gefahrenstoffe waren nicht betroffen. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 04:20 Uhr an. Der Anlieferfahrer erlitt eine Rauchgasintoxikation sowie zwei weitere Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt (Kreislaufprobleme und Schnittverletzungen). Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Durchgeführte Messungen bzgl. der Schadstoffbelastung in der Luft ergaben später keine Gefahren mehr für die Bevölkerung.

Es waren die Feuerwehren der Kernstadt sowie der Ortsteile unter Leitung des Kreisbrandinspektors eingesetzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Korbach geführt.