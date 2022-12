Geldbörse gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Ein 50-jähriger Mann aus Grebenhain (Vogelsbergkreis) wurde

gestern Abend (27.12.) gegen 19:23 Uhr Opfer von Taschendieben. ´ Der 50-Jährige

begleitete zuvor seine Tochter zum Bahnsteig 7 im Bahnhof Fulda. Nachdem die

Tochter in den FlixTrain 15 eingestiegen war, wurde der 50-Jährige kurz vor

Abfahrt des Zuges von einer männlichen Person angerempelt. Die bislang

unbekannte Person war in Begleitung einer Frau. Anschließend stiegen beide

ebenfalls in den Zug und fuhren davon. Unmittelbar nach Abfahrt stellte der

50-jährige Mann das Fehlen der Geldbörse fest, die er zuvor in der rechten

Jackentasche aufbewahrte. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen

Dokumenten unter anderem auch 400 Euro Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf über

600 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 18-jähriger Nissan-Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und ein 28-jähriger VW-Fahrer aus Wächtersbach erlitten bei einem Unfall am Dienstag (27.12.) leichte Verletzungen. Der 18-jährige Nissan-Fahrer wollte gegen 20.50 Uhr Höhe der Frankfurter Straße 136 nach links auf die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen VW-Fahrer, welcher die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel/B 27 befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Ein weißer Skoda Fabia wurde am Freitag (16.12.), gegen 5.30 Uhr, in der Dr.-Kopp-Straße, Höhe Hausnummer 8, auf einem Parkstreifen abgestellt. Als die Fahrzeughalterin am Samstag (24.12.), gegen 10 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden – seitlich vorne links – fest. Vermutlich stieß ein Fahrzeug beim Rangieren oder Einparken gegen den Skoda und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Ein grauer Skoda Oktavia wurde am Mittwoch (28.12.), gegen 2.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war in der Adalbertstraße am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 9 zum Parken abgestellt worden. Zum Unfallzeitpunkt wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall wach und konnte beobachten, wie ein weißer Kastenwagen rückwärts gegen den geparkten Skoda stieß. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Leipziger Straße fort, hielt aber nochmal kurz an, stieg aus und begutachtete seine linke Fahrzeugseite. Dann kam eine weitere Person und stieg als Beifahrer in den Kastenwagen ein. Anschließend entfernte sich der Fahrer des weißen Kastenwagens unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Künzell. Ein blauer Ford Mondeo Kombi wurde in der Zeit von Montag (26.12.), 19.45 Uhr, bis Dienstag (27.12.), 1.20 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Ford parkte in der Diorolfstraße auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Rechts neben dem Ford waren noch Parkmöglichkeiten für zwei weitere Fahrzeuge. Der Ford wurde in diesem Zeitraum seitlich hinten rechts von einem unbekannten Fahrzeugführer, bei dem es sich eventuell auch um einen Radfahrer handeln könnte, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am 22. Dezember, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, parkte ein 63-jähriger Fahrer seinen Daimler C250d auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug – Stoßstange, Kotflügel und Beleuchtungseinrichtung vorne rechts – und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Nentershausen. Am Dienstag (27.12.), gegen 11 Uhr, befuhr ein Daimler-Fahrer aus Nentershausen die K 54 aus Nentershausen-Mönchhosbach kommend, um in Richtung L 3249 einzubiegen und in Richtung Sontra-Hornel weiterzufahren. Hierbei übersah er einen Golf-Fahrer, ebenfalls aus Nentershausen, welcher auf der vorfahrtsberechtigten L 3249 in Richtung Nentershausen-Weißenhasel fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Daimler-Fahrer wurde leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine Mitfahrerin in dessen Pkw wurde ebenfalls leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 12.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ulrichstein. Am 24. Dezember, gegen 13 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Landstraße von Ulrichstein herkommend und wollte am Ulrichsteiner Kreuz nach links auf die Landstraße in Richtung Rebgeshain abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 51-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner BMW die Landesstraße in Richtung Schotten befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Alsfeld. In der Straße „Im Junkergarten“ stahlen Unbekannte zwischen dem 20. und dem 27. Dezember die beiden amtlichen Kennzeichen BN-AB 8789 eines roten Opel Astra. Das Auto stand zur Tatzeit am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Container aufgebrochen

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Dienstag (27.12.), gegen 5.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße einen Container auf und stahlen pyrotechnische Gegenstände. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesguts einen schwarzen 5er BMW. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. In der Straße „Zum Tanneneck“ stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-J 265 eines weißen Renault Zoe. Das Auto stand im Hinterhof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Friedewald. Zwischen Freitagabend (23.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) stahlen Unbekannte die amtlichen Kennzeichen HEF-MD 70 und HEF-MD 29 von zwei Transportern, die auf einem Firmengelände in der Straße „Im Gewerbegebiet“ abgestellt waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (23.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) in ein Firmengebäude in der Michael-Henkel-Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Eichenzell. Im Almusweg im Ortsteil Büchenberg brachen Unbekannte zwischen Sonntag (25.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) in ein Vereinsheim ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und stahlen eine Musikbox, einen Laptop und Bargeld im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Es entstand circa 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Behördengebäude

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (27.12.) brachen Unbekannte in ein Behördengebäude in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten verschiedene Büros. Sie stahlen Fahrzeugschlüssel und einen grauen Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen FD-LK 1092, der auf einem Parkplatz vor dem Gebäude abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Huberstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (23.12.) und Sonntagabend (25.12.) in ein Vereinsheim ein. Die Täter beschädigten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Am Dienstag (27.12.), zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr, brachen Unbekannte einen Pkw in der Florenberger Straße auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und stahlen eine Geldbörse. Es entstand circa 120 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Hünfeld

Am 27.12.2022, gegen 21.14 Uhr, ereignete sich ein bewaffneter Raubüberfall auf die Aral-Tankstelle in der Fuldaer Straße in Hünfeld. Zur Tatzeit betraten zwei maskierte, jugendlich wirkende Täter den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe die Herausgabe von Bargeld. Die allein anwesende 43-jährige Angestellte händigte den beiden Tätern Bargeld aus der Kasse und eine halbe Stange Zigaretten aus.Die Täter steckten ihre beute in eine weiße Tasche. Bevor die Täter zu Fuß flüchteten, wurde das Opfer durch die Abgabe von Reizstoff durch einen der Täter leicht verletzt. Sie musste ambulant behandelt werden.

Personenbeschreibung:

Täter 1:

männlich, jugendlich, 1,70 m groß, kräftige Figur

bewaffnet mit Faustfeuerwaffe

schwarzes Oberteil mit NIKE Emblem auf der Brust

schwarze Hose

schwarze Sportschuhe

Täter 2:

männlich, jugendlich, 1,60 m groß, schlank

bewaffnet mit Reizstoff- oder Pfefferspray

schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose

schwarze Schuhe

beide Täter sprachen akzentfrei deutsch

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Geschehen oder den beiden Tätern bitte an das Polizeipräsidium in Fulda unter der Rufnummer 0661/1050.