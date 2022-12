Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft – Offenbach

(jm) Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Dienstagmorgen (8.30 Uhr) in ein Bekleidungsgeschäft in der Ludwigstraße (80er-Hausnummer) einzubrechen. Die Täter scheiterten dabei, die Haupteingangstür aufzuhebeln und verschwanden wieder. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand – Rodgau

(cl) Hoher Sachschaden entstand nach einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Nieder-Roden – verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Gegen 7.20 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Breslauer Straße aus. Das Feuer griff auf die angrenzenden Wohnhäuser über. Die Bewohner mussten die Häuser verlassen. Die Stadt Rodgau organisiert eine vorübergehende Unterbringung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zur Folge bei mindestens 500.000 Euro liegen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache erfolgen durch die Brandursachenexperten der Kriminalpolizei Offenbach; eine Begehung des Brandortes wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen möglich sein.

Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Fiat? – Seligenstadt

(jm) Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht zwischen dem 1. und 2. Weihnachtsfeiertag in der Berliner Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag, 13 Uhr, die komplette rechte Seite eines in Höhe der Hausnummer 51 geparkten grauen Fiat Bravo und flüchtete dann vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern.

Main-Kinzig-Kreis

Feuer in leerstehendem Haus – Hanau

(cl) Am Dienstagabend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gegen 19 Uhr zu einem Feuer im Kinzigheimer Weg aus. Aus bislang unbekannten Gründen brannte es in einer Wohnung in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ersten Schätzungen zur Folge liegt der entstandene Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Frau meldet Mann mit Schusswaffe – Festnahme – Erlensee/Rückingen

(aa) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend einen Mann vorläufig fest und stellten eine Schreckschusswaffe sicher. Gegen 21 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin in der Leipziger Straße, auf einem Parkplatz nahe eines Verbrauchermarktes, einen Mann gemeldet, der mit einer schwarzen Pistole hantieren würde. Kurz darauf machten die herbeigeeilten Beamten den Verdächtigen dingfest. Der 46-Jährige stand augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss; ein Alkohol-Test-Gerät zeigte über 1,8 Promille an. Der Mann musste daher eine Blutprobe abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf ihn kommt unter anderem ein Verfahren wegen Verdachts des unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe zu.

Gemeinsame Fahrrad-Codier-Aktion der Polizei und der Stadt Erlensee

Das Jahr mit der Codierung des Fahrrades starten – Erlensee

(kb) Der Polizeiposten Erlensee lädt Radfahrerinnen und Radfahrer zu Jahresbeginn, am 2. Januar, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, ins Rathausfoyer zu einer gemeinsamen Codier-Aktion mit der Stadt Erlensee ein. Das Foyer ist über den Haupteingang (Am Rathaus 3) erreichbar. Im Falle eines Diebstahls kann durch den Code der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung mit Aufkleber kann einen Diebstahl zudem verhindern, da ein solches Fahrrad als Hehlerware praktisch nicht verwendbar ist. Interessierte Radlerinnen und Radler bringen bitte die Fahrradunterlagen, den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es wichtig, die Schlüssel für den Akku dabei zu haben. Es wird neben der Codierung von Fahrrädern auch einen Infostand geben. Hier stehen Themen rund um die „Einbruchsprävention“ sowie die Verkehrssituation in der Stadt Erlensee im Mittelpunkt.

Polizei bittet um Hinweise zu Steinewerfer: Autofahrer blieb unversehrt – Nidderau

(aa) Offensichtlich Glück im Unglück hatte am Freitagabend ein junger Autofahrer auf der Bundesstraße 45, als von einer Brücke ein etwa zehn Kilogramm schwerer Pflasterstein geworfen wurde. Gegen 21 Uhr befuhr der 24-Jährige die B 45 aus Nidderau kommend in Richtung Hanau, als von der Brücke am Wartbaum ein Unbekannter den Stein hinabwarf, der auf die Motorhaube seines Chevrolets aufschlug. Der Mann aus Schöneck blieb unversehrt; an seinem Auto entstand allerdings ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.