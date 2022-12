Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trickbetrüger erbeuten hohen Geldbetrag

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 16.12.2022 bis 25.12.2022 wurde ein älterer Mann aus Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei ihm und gab sich als Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes aus. Es wurde ihm mitgeteilt, dass drei rumänische Staatsbürger verhaftet und dabei Kontoauszüge von ihm aufgefunden worden wären. Im Laufe der Konversation erschlich er sich dann geschickt das Vertrauen des Mannes. Dieser überwies schließlich im Laufe der letzten Tage insgesamt über 25000 Euro auf ein angebliches Konto des BKA. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen über Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Notrufnummer 110 . Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück.

. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden.

Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie diesen Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Haßloch: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Haßloch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin kam es am Mittag des 27.12.22. Gegen 12:00 Uhr wollte eine 56-jährige Haßlocherin vom Kundenparkplatz der Sparkasse mit ihrem PKW in die Bahnhofstraße einfahren und übersah hierbei eine bevorrechtigte, 60-jährige Frau aus Meckenheim, die die Bahnhofstraße mit ihrem Rad befuhr. Bei der Kollision wurde die Radlerin leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro.

