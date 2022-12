Das jährliche Update: Grundgesetz und Landesverfassung

Mainz – Mit mehr als zwei Millionen über die Jahrzehnte gedruckter Exemplare ist der Band „Grundgesetz und Landesverfassung“ die erfolgreichste Publikation im Angebot der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Zu den Änderungen des letzten Jahres in der jetzt erschienenen neuen und aktualisierten 64. Auflage gehört im Grundgesetz die Aufnahme eines Sondervermögens in Artikel 87 und bei der Landesverfassung eine Schuldenübernahme für kommunale Liquiditätskredite in Art. 117. Neben Grundgesetz und Landesverfassung enthält der Band die wichtigsten Auszüge aus der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung, die Charta der Grundrechte der EU und die Europäische Menschenrechtskonvention.

Der Band „Grundgesetz und Landesverfassung“ ist ab sofort bei der Landeszentrale für politische Bildung, Am Kronberger Hof 6 in 55116 Mainz auf schriftliche Anfrage (lpb.versand@lpb.rlp.de oder Bestellung auf der Homepage www.lpb.rlp.de) kostenlos erhältlich sowie im Schriftenraum direkt mitnehmbar.