Münster (ots) – Ein 29-Jähriger Mann wurde in einen Wagen gezogen und später schwer verletzt in einem Straßengraben gefunden. Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Montag 26.12.2022 gegen 04.30 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, vor einer Diskothek in der Straße „Breitefeld“. Sofort begaben sich Polizeistreifen zum Einsatzort.

Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausgestellt hat, sollen 5 bislang unbekannte Männer auf 4 Männer im Alter von 26-29 Jahren losgegangen sein, diese getreten und geschlagen haben.

Im Anschluss versuchte ein 29-Jähriger den Ort zu verlassen. Daraufhin folgten ihm die Angreifer und zogen ihn in einen Wagen. Dort wurde er erneut von den fremden Männern geschlagen und getreten.

Der 29-Jährige konnte später im Straßengraben liegend gefunden werden. Er hatte schwere, nach jetzigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Seine 3 Weggefährten erlitten bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen.

Laut Zeugen sollen sich die flüchtigen Täter in russischer Sprache unterhalten haben. Weitere Details zu ihrer Bekleidung oder dem Wagen liegen der Polizei aktuell nicht vor.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Angreifern geben können. Diese werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter Tel: 06154/6330-0 zu melden.

