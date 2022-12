Diebe unterwegs (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 26.12.22, gg. 04:32 Uhr, versuchten drei junge Männer in der Marktstraße ein dort verschlossen abgestelltes Leichtkraftrad zu entwenden. Hierbei verursachten sie eine Schaden von ca. 100 EUR. Die Täter flüchteten danach. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte noch in der Nähe festgenommen werden.

Weiterhin wurde in derselben Nacht in der Nähe ein Motorrad, 250er der Marke MuZ, SÜW-Kennzeichen, Motorrad ganz blau eingefärbt, komplett entwendet. Der Schaden beträgt ca. 3.000 EUR. Auch hier richtet sich der Tatverdacht gg. den 19 jährigen und 2 weitere Tatverdächtige.

In diesem Zusammenhang wurde am 26.12.22 im Kurpark in Bad Bergzabern ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit einem alten Versicherungskennzeichen aus 2017 aufgefunden. Am Roller steckte der Schlüssel, es war aber nicht fahrbereit. Das Kleinkraftrad lag in einem Bachlauf. Es wurde vorsorglich sichergestellt.

In unmittelbarer Nähe stand auch ein dort abgelegtes Rad der Marke Hai-Bike mit einer Rahmenfeder und Scheibenbremsen. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt. Lichtbilder der beiden Fahrzeuge werden mit angefügt.

Wer kann Angaben zum Eigentümer der beiden Fahrzeuge machen? Zeugen/Geschädigte können sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 wenden.

Erneuter Brand auf dem Pfalzklinikum Gelände

Klingenmünster (ots) – Am frühen Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags brach im Pfalzklinikum Klingenmünster in einem Gebäude ein Feuer aus. Es konnte durch die Werksfeuerwehr schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Bislang können weder Angaben zur Schadenshöhe, noch zur Brandursache gemacht werden.

Bereits am 21.12.22 kam es auf dem Pfalzklinikum Gelände zu einem Brandausbruch. Ob es sich in den beiden Fällen um Brandstiftung handelt und ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Einbruch in Vereinsheim

Mutterstadt (ots) – In der Zeit vom 21.12.2022 bis zum 26.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter verbotener Weise Zugang in ein Vereinsheim in der Straße „Im Grund“. Auf dem Gelände wurden zunächst zwei Gartenhäuser aufgehebelt, aus denen zwei Schubkarren entwendet wurden.

Danach hebelten die Täter die Tür des Vereinsheims auf und beförderten einen dort abgestellten Zigarettenautomaten mit einem kurz zuvor entwendeten Schubkarren nach draußen, um ihn dann dort aufzubrechen. Das darin befindliche Bargeld in 2-stelliger Höhe wurde entwendet.

Die zur Tat benutzten Schubkarren wurden in der Nähe des Tatorts zurückgelassen. Mögliche Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Hauswand beschädigt und geflüchtet

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 23.12.22, zwischen 14-16:00 Uhr, kam es in der Weinstraße beim „Lili Markt“ zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer drückte beim Einparken einen Mülleimer gegen die Glasscheibe des Mini-Marktes und richtete dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.