Schlägerei vor Tanzlokal – Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen 25.12.2022 hat eine Schlägerei zwischen mehreren Männern, vor einem Tanzlokal in der Schustergasse, den Einsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 03 Uhr wurden die Beamten alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war dort ein zunächst verbaler Konflikt zwischen den 18- bis 37-jährigen Männern in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, die sich unter anderem auch gegen einen 23-jährigen aus Weiterstadt richten. Dieser steht zudem im Verdacht, eine Fensterscheibe des Lokals mutwillig zerstört zu haben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, die auch die Frage umfassen, worum es bei dem Streit ging, dauern derzeit an. Hinweise werden an die Beamten unter Tel: 06151/9690 erbeten.

Trio bearbeitet Zigarettenautomaten mit Trennschleifer

Darmstadt (ots) – Am Montagmorgen (26.12.) haben sich drei noch unbekannte Täter in der Seeheimer Straße gegenüber der Haltestelle Frankenstein an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Bei ihrem Versuch, das Gerät mit einem Trennschleifer aufzuschneiden, weckten sie, kurz vor 4 Uhr, die Aufmerksamkeit von Zeugen, die die Polizei alarmierten. Der Versuch misslang und das Trio flüchtete auf einem weißen Roller in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der an dem Automaten verursachte Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Darmstadt-Wixhausen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (23.12.) und Montag (26.12.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Messeler-Park-Straße getrieben und ein Einfamilienhaus heimgesucht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die ungebetenen Besucher über ein Wohnzimmerfenster gewaltsam Zugang und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

Der verursachte Schaden an dem Haus wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Darmstadt-Nord (ots) – Ungebetene Gäste haben am frühen Sonntagmorgen (25.12.) einen Einkaufsladen in der Frankfurter Straße nahe dem Bahnhof heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gegen 04.40 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft.

Ob sie Beute machten und auf welche Höhe sich der Schaden belaufen wird, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Brand auf Firmengelände – Ursache unklar

Darmstadt-Nord (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 25.12.2022 gerieten mehrere Arbeitsbühnen auf einem Firmengelände in der Gräfenhäuser Straße in Brand. Gegen 05 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Die Feuerwehr löschte die brennenden Maschinen.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Auch ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Kommissariat 10 ist mit den weiteren Untersuchungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

Einbrecher erbeuten Bargeld

Darmstadt-Bessungen (ots) – Mehrere Tausend Euro haben Kriminelle am Samstag 24.12.2022 in einer Wohnung in der Martinstraße erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 19.30-20.30 Uhr Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Wertvollem.

Sie wurden fündig und traten mit ihrem Diebesgut die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Geldautomat gesprengt

Babenhausen (ots) – In der Nacht zum Heiligabend (24.12.2022) sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Platanenallee in Babenhausen. Gegen 04.04 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. Die Polizei legte sofort mit großangelegten Fahndungsmaßnahmen los, bei denen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.

Die Flucht der vermutlich 3 Täter in einem dunklem BMW wurde durch Zeugen zunächst Richtung B 26 beobachtet, doch danach verlor sich jede Spur. Am Schadensort ergab sich eine Spur der Verwüstung, überall lagen Scherben der geborstenen Scheiben. Aktuell befinden sich Ermittler der Polizei Darmstadt und des HLKA sowie die Feuerwehr an der Einsatzstelle.

Bürgermeister Dominik Stadler und der Filialleiter der Sparkasse machten sich noch in der Nacht ein Bild von den Schäden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Kassette mit derzeit unbekannter Menge Geld entwendet. Wie hoch der Schaden an der Einrichtung/Gebäude ist, kann aktuell nicht gesagt werden. Zur Tatortaufnahme war die Durchgangsstraße bis 07.15 Uhr gesperrt.

Nach schwerem Verkehrsunfall – Fahrerin erliegt Verletzungen

Otzberg (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall am 13.12.2022 auf der L 3065 in der Nähe von Otzberg-Lengfeld, bei dem eine 20-jährigen Fahrerin eines Pkw schwer verletzt wurde, ist die 20-Jährige am 23.12.2022 in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Die junge Fahrerin war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Durch einen Rettungshubschrauber wurde sie anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 kam es gegen 09:35 Uhr Uhr auf der Bergstraße in Pfungstadt in Höhe einer Baustelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Pfungstädterin leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Pfungstädterin mit ihrem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Innenstadt.

In Höhe einer Fahrbahnverengung aufgrund einer eingerichteten Baustelle kam der Radfahrerin ein 34-jähriger Alsbacher mit seinem PKW in besagter Engstelle entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Radfahrerin nach rechts aus, stieß anschließend gegen eine Warnbake und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht an der Hand.

Ein der Radfahrerin nachfolgender PKW-Fahrer half der Radfahrerin anschließend auf. Dieser PKW-Fahrer sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Tel. 06157 95090) in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Im Zeitraum Samstag (24.12.2022, 20:30 Uhr) bis Sonntag (25.12.2022, 11:45 Uhr) kam es in Ober-Ramstadt An der Linde in Höhe Hausnummer 19 auf dem dort befindlichen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Der Hyundai wurde dabei im linken Vorderbereich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Informationen über den Unfallhergang und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 6330-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntag, dem 25.12.2022 kam es um kurz nach 05:00 Uhr in der Straße Ziegelwaldweg in Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigen Insassen. Eine Anwohnerin hatte zur genannten Zeit ein lautes Geräusch, ausgehend von einem Verkehrsunfall wahrgenommen und mehrere Personen, die sich fußläufig von der Unfallstelle entfernt hatten. Es wurden zwei parkende PKW, eine Straßenlaterne und eine Mauer beschädigt.

Das Unfall verursachende Fahrzeug wurde ebenfalls stark beschädigt vor Ort festgestellt. Erste Verdachtsmomente verdichteten sich gegen einen 18-jährigen Groß-Umstädter, der im Anschluss an seiner Wohnanschrift im augenscheinlich berauschten Zustand angetroffen und festgenommen werden konnte. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Das Unfallfahrzeug wies jedoch etliche Schäden auf, die nicht mit der Unfallstelle im Ziegelwaldweg korrespondieren. In diesem Zusammenhang ist es nicht auszuschließen, dass noch weitere Fahrzeuge durch das verursachende Fahrzeug beschädigt wurden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Dieburg zu melden.

Küche durch Brand zerstört

Münster (Südhessen) (ots) – Am Vormittag des Heiligabends (24.12.2022) führte ein Topf auf dem Herd zu einem Küchenbrand in der Mozartstraße in Münster. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten 35.000 Euro. Die gegen 11.50 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Familie hatte sich selbstständig ins Freie gerettet.

Eine Person wurde durch das eingeatmete Rauchgas leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Kind wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da es nur leicht bekleidet aus dem Haus gerannt war. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnung zurück. Die Verwandtschaft wird die Familie mitversorgen.

Haus nach Brand unbewohnbar

Mühltal (ots) – Leicht verletzt wurden die drei Bewohner eines Hauses in der Ober-Ramstädter Straße in Mühltal, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten. Um kurz nach 03:30 Uhr geriet am frühen Samstagmorgen (24.12.2022) in dem Gebäude der Gemeinde Mühltal vermutlich ein Kühlschrank in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Dennoch können die Wohnungen durch die Verrußung jetzt nicht mehr betreten und die Bewohner müssen anderweitig untergebracht werden. Bürgermeister Willi Georg Muth traf noch in den frühen Morgenstunden vor Ort ein und kümmerte sich um eine Verlegung. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Schätzung abgegeben werden. Die Feuerwehr beendete gegen 06.00 Uhr ihre Einsatzmaßnahmen.

Groß-Gerau

Bewaffneter Raubüberfall auf Backfiliale

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Mann verschaffte sich am Freitagabend 23.12.2022 gegen 20.10 Uhr, unter dem Vorwand eine Bestellung abholen zu wollen, Zugang in eine Backfiliale in der Rheinstraße. Er sprühte einer 39-jährigen Angestellten unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und schlug sowohl die Frau und auch ihre 36-jährige Kollegin mit einer Schusswaffe gegen den Kopf.

Der Kriminelle flüchtete anschließend mit den Tageseinnahmen zu Fuß in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Die beiden Frauen wurden bei dem Angriff verletzt. Die 39-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß, trug schwarze Kleidung und eine weiße FFP2-Maske. Er führte eine kleine, schwarze Schusswaffe mit sich. Nach Einschätzung der Geschädigten könnte es sich bei der von dem Mann zum Teil verwendeten Sprache um Polnisch gehandelt haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Autofahrer verstirbt nach Unfall

Biebesheim (ots) – Ohne erkennbaren Grund verlor ein 72-jähriger Autofahrer am Dienstag (27.12.), kurz vor 9.30 Uhr, in der Rheinstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in der Folge gegen 2 Wohngebäude sowie 2 dort geparkte Autos. Der 72-Jährige wurde anschließend von Passanten aus seinem Fahrzeug gezogen und reanimiert. Er verstarb allerdings noch am Unfallort. An allen beteiligten Fahrzeugen und an den betroffenen Wohngebäuden entstand Sachschaden.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer medizinischen Ursache aus, die zu dem Unfall führte. Hinweise auf weitere an dem Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor.

Verkehrsunfallflucht in Trebur

Trebur (ots) – Im Zeitraum Samstag (24.12.2022, 14:00 Uhr) bis Sonntag (25.12.2022, 08:00) kam es in Trebur in der Nauheimer Straße Höhe der Bäckerei Abels zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Sprinter der Marke Renault, welcher auf einem dort befindlichen Parkplatz parkte von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Renault wurde an der hinteren linken Stoßstange und der Rücklichter beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder um ein vergleichbares Fahrzeug handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Einbruch an Heiligabend

Rüsselsheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Odenwaldstraße geriet am Heiligabend (24.12.), in der Zeit zwischen 16.15-18.10 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, die den Weihnachtsgottesdienst besuchten, aus und drangen durch eine Kellertür gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Offenbar wurde die ungebetenen Besucher bei der Tat gestört und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Nauheim (ots) – Ein Wohnhaus „Im Teich“ geriet am Samstag 24.12.2022 in der Zeit zwischen 16-0.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Tür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fiel hierbei Schmuck und eine Uhr in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

22-Jährige wegen Handtasche attackiert

Bensheim (ots) – Eine 22-jährige Frau wurde in der Nacht zum Samstag 24.12.2022 gegen 01.20 Uhr, in der Schwanheimer Straße von hinten gegen den Kopf geschlagen und kam daraufhin zu Fall. Der Täter versuchte der Frau anschließend vergeblich die Handtasche zu entwenden. Schließlich flüchtete er ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Die 22-Jährige zog sich bei dem Überfall Blessuren zu und musste ärztlich versorgt werden.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit mehreren Streifenwagen, konnten die Beamten gegen 02.00 Uhr, im Bereich der Geschwister-Scholl-Schule einen 19-jährigen Verdächtigen, auf den die Personenbeschreibung passte, vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Raubes dauern hierzu an.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Fürth OT-Weschnitz (ots) – Am Montag, den 26.12.2022, ereignete sich um 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Odenwaldstraße, Höhe der Hausnummer 5, in Weschnitz. Ein 19-jähriger junger Mann befuhr die Odenwaldstraße aus Richtung Wegscheide kommend. Höhe des Ortseinganges Weschnitz überholte der Fahrzeugführer einen weiteren Verkehrsteilnehmer in der Kurve.

Hierbei verlor der Fahrzeugführer ersten Ermittlungen zufolge auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen einen Baum neben der Fahrbahn und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo es zu einer Kollision mit einem weiteren Pkw kam. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Wohnhaus – Kripo ermittelt

Bürstadt (ots) – Ein Wohnhaus im St.-Hubertus-Weg geriet am Samstag (24.12.), in der Zeit zwischen 15-20.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen dort anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen unter anderem Geld, Schmuck, Bekleidung mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Betrunken am Steuer – Alkoholtest zeigt fast 3 Promille

Lorsch (ots) – Einen 48-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Samstagnachmittag 24.12.2022 gegen 13.45 Uhr, im Bereich Hügelstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 48-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,8 Promille an.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Mörlenbach (ots) – Zwei Wohnhäuser in Groß-Breitenbach gerieten am Samstag (24.12.) in das Visier von Kriminellen. Zwischen 16.30-23.45 Uhr geriet ein Haus in den Fokus der Langfinger. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten mehrere Schränke. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, muss noch ermittelt werden.

Fündig wurde die Eindringlinge dagegen in einem weiteren, in unmittelbarer Nähe gelegenen Wohnhaus. Hier verschafften sie sich zwischen 17.30-22.30 Uhr zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen anschließend unter anderem Geld sowie eine Kamera und ein Saxophon mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

