Jugendlicher am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgeraubt

Mainz-Weisenau (ots) – Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag Opfer eines Raubes. Der Jugendliche befand sich zusammen mit einem ebenfalls 14-jährigen Bekannten gegen 20:55 Uhr in einem Bus der Linie 62 in Richtung Mainz-Weisenau. Im Bus wurden die beiden von den bislang unbekannten Tätern angesprochen, die augenscheinlich gezielt Streit suchten und versuchten die 14-Jährigen zu provozieren.

Nachdem einer der 14-Jährigen den Bus bereits verlassen hatte, stieg der zweite 14-Jährige in der Friedrich-Ebert-Straße aus dem Bus aus. Die beiden Täter verließen hier ebenfalls den Bus und folgen dem 14-Jährigen. Einer der Täter zog plötzlich ein Messer, bedrohte den 14-jährigen, durchsuchte ihn und den Inhalt seiner Taschen. Die Täter erbeuteten letztlich Bargeld aus dem Portemonnaie und den Jackentaschen des 14-Jährigen.

Anschließend flüchteten sie nach in Richtung Portlandstraße. Die Täter, bei denen es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15- und 17-Jahren handeln soll, konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter(mit Messer):

ca. 180cm groß, ca.70 kg, schlanke normale Figur. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent. Er trug blaue Jeans, hellgraue offen getragene Jacke, schwarze kurze Haare mit auffälligem Scheitel, geringer Bartwuchs.

Täter:

ca.170-175cm groß, ca.100 kg, dickliche Figur. Er sprach deutsch mit leichtem Akzent. Er trug eine Adidas Jogginghose(drei weiße Streifen ab ca. Kniehöhe), beiger Pullover. Er hatte einen auffälligen Mittelscheitel und schwarze mittellange lockige Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl von Motorrad

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Die Halterin einer BMW F650 CS Typ K14 musste am Montag, den 26.12.2022 feststellen, dass ihr Motorrad gestohlen wurde. Die genannte Maschine stand in der Zeit vom 23.12.-26.12.2022 auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Im Münchfeld in Mainz.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim (ots) – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es im Zeitraum vom 24.-25.12.2022 in Mainz in der Luisenstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten der oder die Täter das Haus über die rückwärtig gelegene Terrasse.

Hier zerstörten sie die Glasscheibe und gelangten so ins Innere des Hauses, wo sie die Zimmer und Einrichtungsgegenstände nach Wertgegenständen durchsuchten Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub. Die Mainzer Kriminalpolizei hat eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Montag 26.12.2022 verschaffen sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zur einer Tiefgararge am Gonsenheimer Spieß. An einem dort geparkten 5er BMW schlagen der oder die Täter anschließend die Seitenscheiben ein und entwenden ein mobiles Navigationsgerät aus dem Fahrzeuginneren.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat an Tatort und Fahrzeug eine Spurensuche durchgeführt. Wie die Diebe in die Tiefgarage gelangen konnten wird derzeit noch ermittelt.

Polizei zu Weihnachten wieder in der Regerstraße

Mainz-Lerchenberg (ots) – Aufgrung von Gebäudemängeln nach einem Wasserschaden, mussten die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem Mainzer Lerchenberg auf Grund von vorübergehend geschlossen werden. Der Dienstbetrieb der Polizeiinspektion wurde seit Anfang Dezember 2022 zunächst aus Räumlichkeiten benachbarter Polizeidienststellen weitergeführt.

Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen versieht nun der Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Mainz 3 die Dienstgeschäfte wieder vom Lerchenberg aus.

Da die Präsenz, persönliche Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der Polizei auf dem Lerchenberg unverzichtbar, eine Nutzung des Dienstgebäudes wegen der Baulichen Mängel allerdings weiterhin nicht möglich ist, wurde nun eine Übergangslösung geschaffen.

Auf dem Gelände der Polizeiinspektion in der Regerstraße 10, wurden Bürocontainer aufgebaut. Der Wechselschichtdienst ist seit heute Morgen wieder vom Lerchenberg aus gewährleistet. Die Interimsdienststelle ist rund um die Uhr besetzt und für Bürger jederzeit telefonisch und persönlich erreichbar.

Kreis Mainz-Bingen

Weihnachtsgans sorgt für Feuerwehreinsatz

Oppenheim (ots) – Der 54-jährige Bodenheimer wollte die Weihnachtsgans auf dem heimischen Gasgrill zubereiten. Hierbei kam es zu einem plötzlichen Fettbrand der durch die alarmierte Feuerwehr Bodenheim gelöscht werden musste.

Es kam zu leichtem Sachschaden an der Fassade, einem Fenster und dem Grill. Ob die Weihnachtsgans noch genießbar war, ist nicht geklärt.