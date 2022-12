Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Mit PKW ohne Zulassung zur Polizei gefahren

Gau-Bickelheim (ots) – Zu Fuß kam am 25.12.2022 gegen 19 Uhr ein 35-jähriger Mann zur Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, um sich nach dem Sachstand eines länger zurückliegenden Falles zu erkundigen. Im Verlauf des Gesprächs stellte sich heraus, dass der Herr einzig für die Klärung dieser Frage von Baden-Württemberg mit dem PKW angereist war. Seinen PKW habe er auf dem Parkplatz der neben der Polizeiautobahnstation liegenden Autobahnmeisterei abgestellt.

Da dies den Beamten seltsam vorkam, schauten sie sich den PKW des 35-Jährigen genauer an. Dabei stellten die Polizisten fest, dass seit März für das Auto kein Versicherungsschutz mehr bestand und dieser bereits zwangsentstempelt wurde.

Die Kennzeichen ohne Zulassungssiegel wurden sichergestellt, dem Mann wurde die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots) – Nach einer Familienfeier am 25.12.2022 musste eine Familie bei ihrer Rückkehr feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. In der knapp vierstündigen Abwesenheit, 16-19:30 Uhr, wurde in der Kreisstraße auf der Rückseite des Einfamileinhauses ein Fenster aufgehebelt.

Nahezu alle Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was die Täter alles erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.