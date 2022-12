Von der Fahrbahn abgekommen

B41 bei Monzingen (ots) – Am 27.12.2022 gegen 11:57 Uhr befuhr ein 52-jähriger PKW Fahrer die B41 von Martinstein in Richtung Bad Sobernheim. Auf Höhe der Abfahrt Weiler geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach links und kollidierte dort mit einer Warnbake. Durch Gegenlenken kam er anschließend rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stillstand, nachdem er zuvor noch mit einem Hinweisschild kollidierte. Am PKW entstand hierbei Sachschaden.

Der Fahrer und seine 16-Jährige Tochter wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der stark beschädigte PKW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die ebenfalls vor Ort eingesetzte Feuerwehr sicherte die ausgelaufenen Betriebsstoffe, welche unter anderem durch Mitarbeiter des LBM abgestreut und aufgenommen werden mussten.

LKW fährt in Leitplanke und bleibt dann im Erdreich stecken

A 61/Daxweiler (ots) – Vermutlich weil er kurz abgelenkt war, kam ein 60-jähriger LKW-Fahrer am 23.12.2022 gegen 03:50 Uhr auf der A 61 in Höhe Daxweiler nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte daraufhin mit der rechten Schutzplanke. Der 60-Jährige wollte anschließend in der nächsten Nothaltbeucht anhalten, um sich den Schaden zu betrachten und die Polizei zu verständigen.

Dabei fuhr der Trucker jedoch über den asphaltierten Bereich der Nothaltebucht hinaus und geriet in den Böschungsbereich. Der LKW versackte dort mit den Reifen im nassen Boden und konnte nicht mehr eigenständig weiterfahren.

Der LKW des 60-Jährigen musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, warum der 60-Jährige von der Fahrbahn abgekommen ist.

