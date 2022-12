Frankfurt-Innenstadt: Stichverletzungen nach Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Samstagnacht (24. Dezember 2022) ereignete sich in der

Porzellanhofstraße vor einem Nachtlokal eine Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen. Infolge dessen wurden ein 28-jähriger sowie ein 50-jähriger

Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 28-Jährige mit dem 50-Jährigen und

seiner Ehefrau in einen Streit. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten,

bis dem 28-Jährigen erhebliche Stichverletzungen zugefügt wurden.

Darauf folgend versammelten sich mehrere Personen aus dem Lokal um den

50-Jährigen und attackierten ihn so stark, dass dieser regungslos auf dem Gehweg

liegen blieb.

Nachdem die Gruppe vom 50-Jährigen abließ, ging nach Angaben von Zeugen eine

Person aus der attackierenden Gruppe nochmals auf den am Boden liegenden

Verletzten zu und stach mehrfach auf ihn ein. Beide Personen kamen mit

erheblichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

In welcher Beziehung die einzelnen Beteiligten zueinanderstehen sowie die

Ermittlungen zum versuchten Totschlag dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können,

werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 –

51199 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Heddernheim: Leblose Person im Gleisbett – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lo) Im U-Bahntunnel an der Station „Heddernheimer Landstraße“

ist am gestrigen Morgen (26. Dezember 2022) der leblose Körper einer männlichen

Person durch einen Schienenbahnführer gefunden worden. Gegen 09:30 Uhr meldete

dieser, dass neben dem Gleisbett eine Person liegen würde. Die unverzüglich

alarmierten Einsatzkräfte konnten am Gleisbett einen männlichen Leichnam

auffinden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem

Unfallgeschehen aus und sucht nun Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, insbesondere im Zeitraum

zwischen 08:00 – 09:30 Uhr, machen können, werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 – 11400 in Verbindung zu setzen

oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: 30-Jähriger niedergestochen – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstag (24. Dezember 2022) kam es im Bahnhofsviertel

zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein bis dato

unbekannter Täter einen 30-jährigen Mann niederstach. Der Täter flüchtete, dass

Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 02:00 Uhr stritten sich aus bislang unbekannten Gründen zwei Männer vor

einer Sports Bar in der Niddastraße. Hierbei kam es zwischen den beiden Personen

zu Handgreiflichkeiten. Der Täter fügte dem 30-Jährigen dabei erhebliche

Stichverletzungen zu und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.

Der Verletzte konnte sich einer Polizeistreife bemerkbar machen, welche

unverzüglich Erste-Hilfe Maßnahmen einleitete. Der 30-Jährige kam mit schweren

Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach

dem Täter verlief negativ. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 –

10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Fechenheim: Festnahmen nach Kundgebung – ein Mann in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots) – (hol) Am Sonntagabend (25.12.22) hielten systemkritische

Iranerinnen und Iraner eine Kundgebung vor einem Tanzlokal in Fechenheim ab, in

dem eine Veranstaltung andersdenkender Landsleute stattfand. Im Verlauf der

Kundgebung musste die Polizei wiederholt einschreiten, um ein Aufeinandertreffen

beider Parteien zu verhindern. Dabei wurden eine Polizistin und zwei Polizisten

leicht verletzt, ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Um 21:45 Uhr startete die angemeldete Kundgebung „Kollektiv der liberalen

Aktivistinnen“ in der Carl-Benz-Straße mit etwa 80 Teilnehmenden. Diese stehen

dem aktuellen Regime im Iran eigenen Angaben zufolge kritisch gegenüber.

Hintergrund für die Kundgebung war eine an diesem Abend in einem dortigen

Nachtclub stattfindende Veranstaltung, die nach Aussage der Versammlungsleiterin

von angeblich regimetreuen Personen besucht sei.

Bereits kurz nach Beginn der Kundgebung wirkten die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer verbal lautstark, provokant und aggressiv auf ankommende Partygäste

ein. Ein ähnliches Verhalten zeigte daraufhin auch die Gegenseite. Um ein

Aufeinandertreffen zu verhindern, musste die Polizei wiederholt

Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zurückdrängen. Aufgrund der

aggressiven Stimmung und des hohen Emotionalisierungsgrades der Anwesenden

entsandte die Polizei frühzeitig weitere Einsatzkräfte. Aus der zwischenzeitlich

auf 150 Teilnehmende angewachsenen Versammlung wurden vereinzelt Eier in

Richtung des Clubs geworfen, ohne dass diese jemanden trafen. Als ab 01:00 Uhr

Besucher der Party den Club verließen, mussten die Einsatzkräfte wieder

einschreiten, um Auseinandersetzungen der beiden rivalisierenden Parteien zu

verhindern. Eine größere Gruppe von Versammlungsteilnehmern versuchte zudem,

durch den Hintereingang in den Club zu gelangen, was durch den eingesetzten

Sicherheitsdienst und die Polizei verhindert wurde.

Um 02:00 Uhr beendete die Verantwortliche die Kundgebung. Die Teilnehmenden

jedoch entfernten sich, auch nach mehrfacher polizeilicher Aufforderung mittels

Lautsprecherdurchsagen, nicht vollständig. Als eine etwa 50-köpfige Gruppe auf

dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle versuchte, dass Auto eines

abfahrenden Veranstaltungsgasts mit Steinen zu beschädigen, musste die Polizei

erneut eingreifen. Sie nahmen einen Tatverdächtigen fest, der dabei Widerstand

leistete und einen Beamten leicht an der Hand verletzte. Im weiteren Verlauf

drängte die Polizei Teile der Gruppe – auch unter Zuhilfenahme des

Mehrzweckeinsatzstocks – zurück. Dabei schlug ein 30-jähriger Mann aus dieser

Gruppe einem Polizisten mit einer Jacke ins Gesicht und verletzte einen weiteren

am Knie. Daraufhin nahmen die Beamten auch ihn fest, wobei auch er sich am Bein

verletzte.

Während die Polizei den ersten Festgenommenen nach Abschluss der

strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzte, lieferte sie den

zweiten Mann nach medizinischer Versorgung seines Beins in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums ein. Der 30-jährige wurde heute einem Haftrichter vorgeführt,

der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Darüber hinaus leitete die Polizei Strafverfahren u.a. wegen schweren

Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung an im Umfeld geparkten Autos von Besuchern

des Events, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Zudem erstattete die Versammlungsleiterin eine Anzeige wegen Bedrohung.

Von den drei verletzten Polizisten wurden zwei ambulant im Krankenhaus

behandelt. Der am Knie verletzte Beamte konnte seinen Dienst anschließend nicht

fortsetzen.

Ladendiebstahl endet mit Androhung der Dienstwaffe

Wiesbaden (ots) – In einer Drogerie im Wiesbadener Hauptbahnhof kam es am Abend

des 2. Weihnachtsfeiertag zu einem Diebstahl. Der 62-jährige Täter bediente sich

verschiedenster Artikel und verließ die Filiale ohne zu bezahlen.

Mitarbeiter der Drogerie eilten dem Mann nach und konnten ihn im Bereich der

Bushaltestelle antreffen. Der 62-Jährige beleidigte daraufhin die Mitarbeiter,

zog ein Schweizer Taschenmesser aus seiner Tasche und drohten ihnen hiermit.

Eingesetzte Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei konnten den Mann erst unter

Androhung der Schusswaffe dazu bewegen, das Messer fallen zu lassen. Er wurde

daraufhin festgenommen.

Die Hintergründe für die Tat sind bislang völlig unklar, denn ein

Atemalkoholtest verlief negativ. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde der Mann entlassen.

Die beiden Mitarbeiter blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Gefährliche Körperverletzung mittels Stich- und Schlaggegenstand

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Täter nach einer gefährlichen

Körperverletzung am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 06:30 Uhr.

Am Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs kam es zwischen den beiden späteren

Tätern und einer 5-köpfigen Personengruppe zunächst zu einer verbalen

Streitigkeit. Diese entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung

bei der ein 21-Jähriger aus Hanau eine Stichverletzung an der Hand und ein

weiterer 22-jähriger Hanauer eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt.

Aufgrund der vorliegenden Videodaten von der Tat lässt sich für die Platzwunde

am Hinterkopf ein Baseballschläger als Tatmittel und aufgrund des

Verletzungsbildes der Stichwunde ein Messer vermuten. Die Ermittlungen hierzu

dauern jedoch an.

Die Verletzungen wurden vor Ort ärztlich versorgt und die Geschädigten konnten

nach Abschluss der Befragung entlassen werden.

Zum Tathergang sowie zu den weiterhin flüchtigen Tätern sucht die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main Personen, die Angaben hierzu machen

können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 069/130145- 1100

entgegengenommen.

Flaschenwerfer leistet Widerstand – Untersuchungshaft

Frankfurt am Main (ots) – Ein 36-jähriger wohnsitzloser Mann griff am

Heiligabend eine 21-jährige Frau aus Frankfurt am Main unvermittelt an, schlug

in deren Richtung und warf eine Glasflasche nach ihr.

Die Geschädigte stand an einem Nebeneingang des Frankfurter Hauptbahnhof und

rauchte eine Zigarette. Aus bislang unbekannten Gründen trat der 36-jährige

Täter an sie heran und versuchte ihr mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der

Schlag verfehlte die Frau jedoch, sodass der Täter nach einer Glasflasche griff

und diese in Richtung der Geschädigten warf. Die Frau flüchtete in den

Hauptbahnhof und konnte die Tür rechtzeitig schließen, sodass glücklicherweise

auch die Flasche das Ziel verfehlte.

Gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei verhielt

sich der 36-jährige Mann äußerst aggressiv und leistete sowohl bei der Festnahme

als auch bei der Verbringung und in der Wache Widerstand durch Sperren. Zudem

versuchte der Mann einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Sowohl die

Geschädigte als auch die Beamtinnen und Beamten blieben unverletzt.

Der hinreichend polizeibekannte 36-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der

auf Untersuchungshaft entschied. Der Mann sitzt nun in der

Justizvollzugsanstalt.

Frankfurt-Ostend: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 52-jähriger Mann befand sich am Dienstag, den 27.

Dezember 2022, gegen 01.30 Uhr, im letzten Waggon der U-Bahn der Linie 7. An der

Haltestelle Parlamentsplatz stieg er zusammen mit zwei anderen Fahrgästen aus.

Dabei wurde er von einem der beiden Männer angerempelt. Danach drehten sich

beide Männer um und gingen wieder in die U-Bahn zurück. Der Geschädigte musste

nun feststellen, dass man ihm sein Smartphone, ein Samsung, Modell Galaxy A53

5G, im Wert von etwa 400 EUR, aus der Gesäßtasche entwendet hatte.

Die beiden Täter werden beschrieben als etwa 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß.

Beide waren von dünner Gestalt, einer trug einen schmalen Schnurbart. Bekleidet

mit Mütze und knielangem, dünnen Mantel.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: 24-Jährige „angetanzt“

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, gegen 00.40 Uhr,

befand sich eine 24-jährige Frau zu Fuß unterwegs durch die Taunusstraße.

In Höhe des Anwesens Nummer 48 hielt man ihr einen Luftballon vor das Gesicht

und „tanzte“ die Frau an. Die beiden Täter verschwanden danach sofort wieder.

Die Geschädigte musste dann den Verlust ihres Smartphones, eines iPhone, Modell

14 Pro, im Wert von etwa 1.300 EUR, feststellen. Dieses hatte sie in der

Außentasche ihrer Jacke aufbewahrt.

Die beiden Täter werden beschrieben als 30-35 Jahre alt und 170-175 cm groß. Sie

trugen jeweils einen grauen Luftballon mit sich und waren u.a. mit dunklen

Mützen bekleidet.

Frankfurt-Bornheim: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 27. Dezember 2022, gegen 00.25 Uhr,

drang ein zunächst unbekannter Täter Am Bornheimer Hang in ein Vorzelt ein, in

dem sich auch drei verschlossene Wohnwagen befanden, aus welchen heraus

Lebensmittel verkauft werden. Der Täter drang wieder unter Anwendung von Gewalt

in die Wagen ein, wurde dabei jedoch von einem Angestellten beobachtet, der

daraufhin die Polizei verständigte.

Dieser gelang es, den Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Mann, festzunehmen. Bei

ihm konnte ein aus dem Wohnwagen stammender Schokoladenriegel sowie ein

ebenfalls aus dem Wagen stammender Bargeldbetrag in Höhe von 46,93 EUR

aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem führte der Mann noch 0,7 Gramm

Cannabis und 0,35 Gramm Crack mit sich.