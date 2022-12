Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Kabeldiebe in Nieder-Weisel

1000 Meter Kupferkabel entwendeten Einbrecher in der Nacht von Freitag (23.12.) auf Samstag (24.12.) aus einer Lagerhalle im Hausener Weg in Nieder-Weisel. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Butzbach: eingebrochen

Hochwertige Uhren und Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro erbeuteten Einbrecher von Freitag (23.12.) auf Samstag (24.12.) in Pohl-Göns. Als der Wohnungseigentümer am Samstag gegen 2 Uhr nach Hause kam musste er feststellen, dass die Eingangstür zur Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen war und die Einbrecher Beute gemacht hatten. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter entgegen.

Butzbach: In Schlangenlinien mit Promille

In Schlangenlinien fahrend fiel am Samstag (24.12.) ein Audi auf der B3 auf. Die hinzugerufene Polizei konnte das Fahrzeug samt Fahrerin an der Abfahrt Kirch-Göns/Magna-Park antreffen und kontrollieren. Am Steuer trafen die Fahnder eine 35-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb man die Frau zur Polizeistation mitnahm. Hier führte ein Arzt eine Blutentnahme durch, man stellte den Führerschein der desorientierten Fahrzeugführerin sicher und entließ sie in die Obhut einer Bekannten. An ihrem PKW fanden die Polizisten einen Schaden am rechten Außenspiegel. Nun soll ermittelt werden, ob die 35-Jährige auf ihrer Fahrt einen Unfall verursachte und unerlaubt vom Unfallort entfernte. Hinweise nimmt die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Bad Nauheim: Weihnachtsbaum umgestürzt und Geschenke gestohlen

Den Besuch einer Familie zum Gottesdienstes am Heiligen Abend (24.12.) nutzten Einbrecher in der Straße „Grüner Weg“ aus. Gegen 16.50 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf. Beim Einsteigen stießen sie den Weihnachtsbaum um, suchten im Haus nach Beute und verschwanden schließlich mit den Weihnachtsgeschenken und Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter entgegen.

Friedberg: Einbrecher entkommen knapp

Knapp verpasst hat die Polizei Einbrecher am Samstagabend (24.12.) in der Rulestraße. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge gegen 19.40 Uhr Lichtschein in dem Einfamilienhaus bemerkte, aber das Auto der Bewohner nicht vor Ort war, vermutete der Mann, dass das nicht mit rechten Dingen zugehe. Er informierte die Polizei wegen der möglichen Einbrecher, die daraufhin sofort vor Ort kam. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich. Einbrecher hatten die Terrassentür auf der Hausrückseite aufgehebelt und im Haus nach Wertgegenständen gesucht. Mit Modeschmuck im Wert von etwa 50 Euro flohen sie, noch während des Telefonats zwischen Zeuge und Polizei, unerkannt in Richtung Taunusstraße. Es handelte sich offenbar um drei Männer. Einer der dreien war ca. 20 – 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß und hatte eine schlanke Statur und dunkle Haare. Er trug eine dicke Stoffjacke und eine hellbraune Hose. Der zweite Mann war etwa gleichgroß und dunkel gekleidet. Über die dritte Person ist bekannt, dass sie wesentlich kleiner als die beiden anderen Männer war. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Nidda: Unfallfahrer flüchtet

Ein 23-jähriger fuhr am Samstagmittag (24.12.2022) mit seinem Seat auf der Landesstraße 3185 von Ober-Lais in Richtung Nidda. Auf Höhe des Abzweigs nach Fauerbach kam dem Seat-Fahrer auf der Hälfte seiner Fahrspur ein unbekannter Autofahrer entgegen. Der 23-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und streifte hierbei die Leitplanke. Der unbekannte Unfallfahrer flüchtete ohne sich um den rund 8.000 Euro teuren Schaden am weißen Leon und Leitplanke zu kümmern. Zeugen, die den Unfall gegen 13:15 Uhr beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0 zu kontaktieren.

Rosbach v.d. Höhe-Rodheim v.d. Höhe: Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte machten sich zwischen Donnerstagabend (22.12.2022), 20:30 Uhr und Freitagvormittag (23.12.2022), 10:30 uhr an einem am Straßenrand der Hölzhäuser Straße abgestellten Renault Traffic zu schaffen. Sie schlugen die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein, vermutlich um in den weißen Renault zu greifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Diebe nichts aus dem Auto. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg – Einbrecher haben es auf Schmuck, Münzen und Bargeld abgesehen

Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Diebe bei ihrem Einbruch in der Steinkopfstraße. Zwischen Samstag (24.12.2022), 14:00 Uhr und Sonntag (25.12.2022), 00:05 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür zum Wohnhaus auf. Im Erdgeschoss durchwühlten sie sämtliche Räume. Im Anschluss begaben sich die Diebe offenbar über das Treppenhaus zur dortige Dachgeschosswohnung, brachen die Tür zur Wohnung auf und durchwühlten auch hier sämtliche Schränke. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim – Scheibe eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Friedberger Polizei, nachdem Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Ladens in der Karlstraße zerstörten. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben, die zwischen 15:00 Uhr am Samstag (24.12.2022) und 11:40 Uhr am Sonntag (25.12.2022) zuschlugen, geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg-Tür hält Aufbruchsversuchen stand

Am Sonntag (25.12.2022) haben Unbekannte versucht, in die Apotheke in der Bismarckstraße einzubrechen. Gegen 21:40 Uhr machten sie sich an der Schiebe-Eingangstür zu schaffen. Offenbar beabsichtigten die Diebe dir Tür seitlich aufzuschieben und nach innen zu drücken. Die Tür hielt den Versuchen stand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Rosbach v.d. Höhe- Ober-Rosbach: Alarmanlage löst aus

Um 02:35 Uhr löste in der Nacht zu Montag (26.12.2022) der Einbruchsalarm in einem Einfamilienhaus in der Straße „In der Nonn“ aus. Diebe hatten sich über den Garten Zutritt zum Grundstück verschafft. Sie brachen eine Wintergartentür auf und machten sich sodann an der Terrassentür zu schaffen. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten nichts stahlen.

Kurz zuvor, gegen 02:30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Einbrecher in der Weiherwiesen. Durch das Klirren eines Fensters war sie aufgeschreckt und sah aus dem Fenster. Dort bemerkte sie einen Einbrecher auf dem Nachbargrundstück, der die Scheibe eines Kellerfensters zerstört hatte. Sie informierte die Polizei, der unbekannte Dieb flüchtete.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter Tel.: (06031) 601-0.

Wöllstadt- Ober-Wöllstadt: Auto aufgebrochen

Einen schwarzen Audi A1 brachen Unbekannte am Montag (26.12.2022) im Steingartenweg auf. Zwischen 02:30 Uhr und 11:30 Uhr hebelten sie das Fenster auf der Beifahrerseite auf um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem A1 stahlen sie eine Bankkarte und Bargeld. Der Schaden wird mit 750 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel: Airbag und Lenkrad ausgebaut

In der Otto-Fricke-Straße zerstörten Unbekannte die hintere kleine Fensterscheibe eines BMW. Durch dieses griffen die Diebe in den schwarzen 1-er und machten sich an den Fahrzeugteilen zu schaffen. Sie bauten das Lenkrad und den Airbag aus und flüchteten samt der rund 1.000 Euro teuren Autoteile. Die Reparatur der Dreiecksscheibe wird 300 Euro kosten. Wer hat die Unbekannten zwischen Samstagmittag (24.12.2022), 12:30 Uhr und Montagmittag (26.12.2022), 11:50 Uhr beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Butzbach- Nieder-Weisel: Diebe nehmen Elektrogeräte mit

Auf ihrer Diebestour hatten es Diebe offenbar auf Elektroartikel abgesehen. Im Zeitraum zwischen Samstag (24.12.2022), 11:00 Uhr und Montagabend (26.12.2022), 17:55 Uhr, brachen sie in ein Einfamilienhaus in der Reutergasse ein. Sie stahlen ein Fernsehgerät, ein Laptop und eine Spielekonsole. Der Schaden wird mit 3.200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.