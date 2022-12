Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Samstag, 24.12.2022, 01:00 Uhr bis Samstag, 24.12.2022, 05:00 Uhr

Unbekannte sind in ein Einfamilienwohnhaus in der Krontrieschstraße in Borken-Singlis eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Kellerfenster auf und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die beiden Bewohner des Hauses schliefen währenddessen in ihrem Schlafzimmer. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Außerdem wurde ein schwarzes Damen-EBike der Firma „Fischer“ Modell „E-Proline“ entwendet. Danach verließen die unbekannten Täter das Wohnhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des geschätzten Stehlschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 800,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Wohnung

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 15:30 Uhr bis Sonntag, 25.12.2022, 19:18 Uhr

Unbekannte sind in eine Wohnung in der Waberner Straße in Fritzlar eingebrochen.

Die unbekannten Täter warfen unter Zuhilfenahme eines Steins eine Fensterscheibe der betreffenden Wohnung ein und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Hier durchsuchten die unbekannten Täter sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere unbare Zahlungsmittel in Form von Kredit- und EC-Karten. Danach gelang es den unbekannten Tätern unerkannt zu entkommen.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Lebensmittelautomat aufgebrochen – Bargeld entwendet

Felsberg, Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 26.12.2022, 08:30 Uhr

Unbekannte haben einen Lebensmittelautomaten in der Dorfstraße in Felsberg-Neuenbrunslar gewaltsam aufgebrochen. Der mit Eier- und Wurstwaren gefüllte Automat war frei zugänglich und wurde durch die Gewalteinwirkung stark beschädigt. Die unbekannten Täter entwendeten in der Folge Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Gesamtsachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661/7089-0.

Lebensmittelautomaten aufgebrochen – 10.000,- EUR Sachschaden

Fritzlar-Haddamar, Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 26.12.2022, 12:30 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wurden zwei nebeneinanderstehende Lebensmittelautomaten in der Eichstraße in Fritzlar-Haddamar durch Unbekannte aufgebrochen.

Die unbekannten Täter hebelte die beiden frei zugänglichen Lebensmittelautomaten auf und richteten dadurch einen erheblichen Sachschaden an. Danach entnahmen die unbekannten Täter das darin befindliche Bargeld beider Automaten. Auch Waren der Lebensmittelautomaten wurden entwendet. Die Lebensmittelautomaten waren zum Zeitpunkt des Aufbruchs mit Eiern, Nudeln und verschiedensten Wurstwaren gefüllt.

Der Stehlschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf 10.000,- EUR geschätzt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Brand eines Wohnhauses – Zwei Personen leicht verletzt

Borken, Zeit: Montag, 26.12.2022, 18:34 Uhr

Am Montagabend (2. Weihnachtsfeiertag) kam es zum Ausbruch eines Brandes in einem Einfamilienwohnhaus im Chattenweg in Borken-Kleinenglis.

Die beiden Bewohner des Wohnhauses wurden hierbei durch Rauchgase leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist das Feuer im Erdgeschoss des Wohnhauses ausgebrochen, wobei mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als mögliche Brandursache auszugehen ist. Hinweise auf eine Inbrandsetzung liegen nach derzeitigen Ermittlungen nicht vor.

Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf ca. 150.000,- EUR geschätzt.