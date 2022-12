Korbach: Die Polizei-News

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Bad Arolsen: Polizei bittet um Hinweise auf dunklen VW Kombi mit ukrainischem Kennzeichen

Bad Arolsen: Am Freitag, dem 23. Dezember 2022, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen eine Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugen war ein dunkler VW Kombi mit ukrainischem Kennzeichen gegen 19 Uhr beim rückwärts Ausparken gegen einen anderen geparkten Pkw gestoßen und hatte an diesem einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Der Fahrer oder die Fahrerin des VW war anschließend jedoch weggefahren, ohne sich um den Sachschaden an dem anderen Fahrzeug zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den dunklen VW Kombi mit ukrainischem Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Pkw und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 05691 – 97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen.