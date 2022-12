Folgemeldung zum Unfall auf B 7 bei Kaufungen: 22-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kaufungen (Landkreis Kassel): Ende der vergangenen Woche erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 22-Jährige, der am 16. Dezember bei dem Unfall auf der B 7 bei Kaufungen lebensgefährlich verletzt wurde, infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zudem ist in die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang ein Gutachter miteingebunden.

Zu dem Unfall auf der B 7 war es am Freitag, 16.Dezember 2022, gegen 6:30 Uhr gekommen. Ein 49-jähriger Mann war zu dieser Zeit mit einem VW Transporter in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand war er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar als der 49-Jährige gegensteuerte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Transporter und dem entgegenkommenden VW Polo, den der 22-Jährige steuerte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten jungen Mann umgehend in ein Kasseler Krankenhaus, wo er nun leider gestorben ist.

Unbekannter versucht in Restaurant in Werner-Hilpert-Straße einzubrechen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am 2. Weihnachtsfeiertag versucht, in ein Restaurant in der Werner-Hilpert-Straße einzubrechen. Offenbar ohne den Laden jedoch betreten zu haben, flüchtete der Einbrecher anschließend. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter vage beschrieben werden. Es handelte sich um einen Mann mit hagerer Figur, kurzen dunklen Haaren und unsicherem Gang. Er war mit Turnschuhen und einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet und führte einen Rucksack mit. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Ereignet hatte sich der Einbruch am gestrigen Montag, gegen 17:20 Uhr. Wie die Anzeigenaufnahme und die ersten Ermittlungen durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo ergaben, war der Täter aus Richtung des Hauptbahnhofes gekommen und hatte die Hauseingangstür zum Wohn- und Geschäftshaus an der Werner-Hilpert-Straße, Ecke Schomburgstraße mit einem Werkzeug aufgebrochen. Im Treppenhaus machte sich der Unbekannte dann gewaltsam an einer Tür zum Restaurant zu schaffen, ohne die Räumlichkeiten anschließend jedoch zu betreten. Aus noch unbekannten Gründen war er geflüchtet, offenbar ohne Beute gemacht zu haben.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Haus in Eschebergstraße von Einbrecher heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen: Am 1. Weihnachtstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus in der Eschebergstraße in Kassel, nahe der Wolfhager Straße. Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich so genau bestimmen, weil eine Bewohnerin zu dieser Zeit nach Hause kam und den Täter überraschte. Allerdings konnte sie den Einbrecher durch eine Milchglasscheibe der Flurtür nur schemenhaft erkennen, bevor er über die Terrassentür die Flucht nach draußen ergriff. Diese hatte der Unbekannte zuvor aufgehebelt, war so in das Haus eingestiegen und hatte im Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke an sich genommen. Nachdem er durch Geräusche auf die heimkehrende Bewohnerin aufmerksam geworden war, flüchtete er in Richtung der Grünanlage am Kubergraben, wo sich seine Spur verliert. Da der Einbrecher dabei einen 1,80 Meter hohen Zaun überwunden hat, ist davon auszugehen, dass es sich um einen relativ sportlichen Täter handelte.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.