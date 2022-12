Bewegungsmelder beschädigt

Lauterbach. Unbekannte beschädigten in einem Parkhaus in der Straße „Eselswörth“ zwischen Donnerstagabend (22.12.) und Samstagmorgen (24.12.) mehrere Bewegungsmelder im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mini-Traktor gestohlen

Kirtorf. Aus einer Laube auf einem Privatgrundstück in der Straße „Mühlgässchen“ im Ortsteil Ober-Gleen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (24.12.) einen roten Mini-Traktor des Herstellers Kioti mit angehängtem Schlegelmulcher der Marke DELEKS im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schotten. Ein Einfamilienhaus in der Vogelsbergstraße wurde am Samstagabend (24.12.), zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an der Haustür, verursachten jedoch circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugbrand

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Samstag (24.12.) kam es in der Straße „Neuer Weg“, gegen 2.20 Uhr, vor einer Lagerhalle zum Brand eines VW Golf 2. Die Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah löschen, am älteren Auto entstand circa 300 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei Alsfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Am Freitag (23.12.), zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, stahlen Unbekannte aus einer Garage in der Rosengasse zwei Segway E-Scooter des Herstellers Seat in den Farben schwarz-rot. Das Diebesgut hatten einen Wert von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (24.12.) stahlen Unbekannte in der Lambertstraße zwei Kleinkrafträder – einen Roller des Herstellers Xiamen in den Farben rot-schwarz mit dem Versicherungskennzeichen 707 VPP und einen Roller des Herstellers Yamaha in der Farbe schwarz mit dem Versicherungskennzeichen 893 VSH. Die Zweiräder standen am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagmorgen (23.12.) und Samstagmittag (24.12.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dudenstraße ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt ins Haus und hebelten eine Wohnungstür auf. Sie stahlen einen Fernseher und einen Spielautomaten im Gesamtwert von circa 500 Euro und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Autowerkstatt

Bebra. Zwischen Donnerstagnachmittag (22.12.) und Freitagmorgen (23.12.) brachen Unbekannte in der Philipp-Reis-Straße in eine Autowerkstatt ein. Die Täter schlugen ein Bürofenster ein und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Unbekannte stahlen zwischen Sonntagmorgen (25.12.) und Montagmorgen (26.12.) die amtlichen Kennzeichen KS-D 2245 von einem Peugeot 208. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Pflegeinstitution in der Rathausstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugbrand

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (27.12.), gegen 2.05 Uhr, kam es in der Sternerstraße zu einem Fahrzeugbrand. Der entsprechende VW EOS stand dort am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Die Feuerwehr Bad Hersfeld konnte das Feuer zeitnah löschen, am Auto entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Bad Hersfeld die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an öffentlichem Gebäude

Fulda. In der Schillerstraße warfen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (22.12.) und Freitagmorgen (23.12.) Steine gegen ein Fenster eines öffentlichen Bürogebäudes. Dabei entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Schlitzer Straße im Stadtteil Horas brachen Unbekannte am Freitagabend (23.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter drangen über eine Terrassentür ins Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck sowie Elektronikgeräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (23.12.) und Sonntagnachmittag (25.12.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Daimler-Benz-Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster im Bereich des Haupteingangs Zutritt zum Haus, durchsuchten mehrere Räume und verursachten dabei circa 15.000 Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Hilders. Unbekannte brachen am Montagmorgen (26.12.), gegen 5.15 Uhr, in ein Bürogebäude in der Straße „Aixfeld“ im Ortsteil Simmershausen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür zum Gebäude auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen circa 2.400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kletterhalle

Petersberg. Am Montagnachmittag (26.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten in eine Kletterhalle in der Goerdelerstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten dabei ein Fenster und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Felsenkeller“ wurde am Montagabend (26.12.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und stahlen Schmuck sowie Kosmetik im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (26.12.), zwischen 4 Uhr und 4.45 Uhr, in der Bahnhofstraße ein Pedelec der Marke Fischer. Das weiße Mountainbike im Wert von circa 1.500 Euro stand an einem Fahrradabstellplatz und war mit zwei Schlössern gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Arztpraxis

Fulda. Eine Arztpraxis in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße wurde zwischen Montagabend (26.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter warfen die Scheibe eines Fensters ein, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugbrand

Verkehrsunfallbericht der Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Sonntag, den 25.12.2022, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Alheimer die B 83 aus Richtung Alheim kommend in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda. Nach einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Unfallfahrer kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung, überschlug sich und kam nach circa 100 m im Graben zum Stehen. Der Fahrer kam schwerverletzt in das Klinikum nach Bad Hersfeld. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen, weiterhin musste die B 83 für eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

Verlauf der Weihnachtsfeiertage im Polizeipräsidium Osthessen

Die Polizei in Osthessen kann bisher von einem ruhigen Verlauf des Heiligen Abend und der Weihnachtsfeiertage berichten.

Die Zahl der Verkehrsunfälle war sicherlich auch aufgrund der milden Witterung sehr gering. Sofern bei diesen Personen zu Schaden kamen, blieben schlimmste Folgen glücklicher Weise aus.

Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen bei einigen teils handgreiflichen Streitigkeiten im privaten Bereich tätig werden mussten, blieben diese in einem erfreulich niedrigen Bereich, sodass wir von allgemein friedlichen Weihnachtstagen berichten können.