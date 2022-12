49-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt, Runkel, Ennerich, Großmannswiese, Sonntag, 25.12.2022, 16:00 Uhr bis Montag, 26.12.2022, 14:30 Uhr

(jn)Nach einem Einbruch in einen Verkaufsstand in der der Nacht zum Montag in Runkel, konnte noch am Montag ein 49 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg festgenommen werden. Er steht im Verdacht, zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 14:30 Uhr die Verkaufsbude eines Automarktes in der Großmannswiese im Ortsteil Ennerich aufgebrochen und dabei mehrere technische Geräte entwendet zu haben. Nach entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung geriet der 49-Jährige noch am Montag in das Visier der Ermittler, woraufhin er an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Wache kam. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt werden. Infolge der Rücksprache mit der Limburger Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mitarbeiter in Gastronomie geschlagen, Weilburg, Viehweg, Montag, 26.12.2022, 22:55 Uhr

(jn)In Weilburg ist am Montagabend ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Schnellrestaurants von einem Unbekannten geschlagen worden. Gegen 22:55 Uhr betrat der 18 bis 25 Jahre alt aussehende Täter in Begleitung zweier weiterer junger Männer das Restaurant und gab zunächst eine Bestellung auf. Beim Verlassen der Gastronomie versuchte einer der Männer dann einen „Papp-Aufsteller“ zu entwenden, was den 27 Jahre alten Mitarbeiter auf den Plan rief. Beim Verhindern des Diebstahls schlug einer der Täter gegen den Kopf des Geschädigten, bevor dem Trio fußläufig und ohne Beute die Flucht gelang. Der Schläger sei etwa 1,80 Meter groß gewesen und soll mitteleuropäisch ausgesehen haben, seine beiden Begleiter seien etwas kleiner und mit Mützen bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06431 / 9140 – 0 entgegen.

Unfall mit Zweiradfahrer geht glimpflich aus, Bundesstraße 456, Bereich Weilburg, Montag, 26.12.2022, 12:45 Uhr

(jn)Lediglich leichtverletzt worden ist am Montagmittag bei Weilburg ein 63-jähriger Motorradfahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, als er einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Um 12:45 Uhr war der 63-Jährige auf der B 456 von Weilburg in Fahrtrichtung Weilmünster unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve mit dem Kupplungshebel des Motorrades mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw kollidierte. Glücklicherweise behielt der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nicht zu Sturz. Während der 63-Jährige über Schmerzen an der Hand klagte, war der Außenspiegel des entgegenkommenden Mazda, an dessen Steuer ein 21-jähriger Mann aus Gießen saß, im Rahmen des Zusammenstoßes abgerissen worden. Derzeit ist noch unklar, welcher der beiden Verkehrsteilnehmer zu weit in Richtung der Gegenfahrbahn gekommen war.