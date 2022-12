Wiesbaden: Die Polizei-News

Wohnungseinbrüche über das Weihnachtswochenende, Wiesbaden,

23.12.2022 bis 26.12.2022,

(pl)Über das Weihnachtswochenende wurden in Wiesbaden vier Wohnungen von

Einbrechern heimgesucht. Am Freitag brachen Unbekannte zwischen 10.00 Uhr und

22.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung in der Straße

„Nerotal“ ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Einen Tag

später schlugen Wohnungseinbrecher zwischen 15.40 Uhr und 22.35 Uhr in der

Beethovenstraße zu und durchwühlten die Räumlichkeiten bei der Suche nach

Wertgegenständen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Beim Einbruch in eine Wohnung in der Galileistraße gingen die Täter am 1.

Weihnachtsfeiertag zwischen 11.30 Uhr und 21.50 Uhr offensichtlich leer aus. In

der Bert-Brecht-Straße wurde dann am 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 14.30 Uhr

und 20.40 Uhr eine weitere Wohnung von Einbrechern aufgesucht und durchsucht.

Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein und

ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise zu den

Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Kühweg, 17.12.2022, 17.00 Uhr bis 25.12.2022, 11,15 Uhr,

(pl)In einer Gartenkolonie im Bereich des Kühwegs in Erbenheim brachen

unbekannte Täter zwischen Samstag, dem 17.12.2022 und Sonntag, dem 25.12.2022 in

eine Gartenhütte ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss der Hütte und

entwendeten hieraus eine Wasserpumpe, eine Gastherme sowie eine Solarablage samt

Zubehör im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, Nacht zum 25.12.2022,

(pl)Am Sonntag mussten mehrere Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung

machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen

werden sollten. Autoaufbrecher schlugen vermutlich in der Nacht zum 1.

Weihnachtsfeiertag im Bereich Saalgasse, Richard-Wagner-Straße, Weinbergstraße

sowie Prinzessin-Elisabeth-Straße zu und drangen in die Innenräume von

mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein, woraus sie dann herumliegende

Wertsachen entwendeten. Dabei reichte die Beute von Baumaschinen sowie

hochwertigen technischen Gerätschaften über Bargeld bis hin zu Kleidungsstücken.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Vier Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Rosenstraße, Haydnstraße, Nacht zum 26.12.2022,

(pl)Im Bereich Rosenstraße sowie Haydnstraße wurden in der Nacht zum 2.

Weihnachtsfeiertag mindestens vier geparkte Autos zerkratzt. Der durch die

unbekannten Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen, Wiesbaden, 25.12.2022, 18.30 Uhr bis

26.12.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag auf einem

Parkplatz in der Nixenstraße mehrere Fahrzeugreifen zerstochen. Die Täter

schlugen zwischen 18.30 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz neben der Eisbahn zu

und beschädigten an mindestens sieben dort abgestellten Fahrzeugen die Reifen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das 3.

Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher schlagen zu, Geisenheim-Johannisberg,

Burgundstraße, Mittwoch, 21.12.2022, 05:45 Uhr bis Freitag, 23.12.2022, 22:45

Uhr

(fh)Vergangene Woche sind Einbrecher in Geisenheim-Johannisberg auf ihrer Suche

nach Wertgegenständen fündig geworden. Am Freitagabend stellten die Bewohner

eines Einfamilienhauses in der Burgundstraße fest, dass bei ihnen, in ihrer rund

dreitägigen Abwesenheit, eingebrochen wurde. Der oder die Täter hatten sich über

eine eingeschlagene Scheibe Zutritt ins Haus verschafft und dort den Keller und

das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Den derzeitigen Erkenntnissen

zufolge entwendeten sie Schmuck, Uhren und eine Videospielkonsole, ehe sie

unbemerkt die Flucht antraten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen

Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge und bedroht Anwohner, Taunusstein-Neuhof,

Ziegelhüttenweg, Freitag, 23.12.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor in

Taunusstein-Neuhof mehrere Fahrzeuge beschädigt und Anwohner bedroht hatte.

Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei in den Ziegelhüttenweg nach Neuhof gerufen, da

dort ein Mann mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Beim Eintreffen der

Streifen konnte der mutmaßliche Täter, ein 46-jähriger Taunussteiner,

angetroffen und festgenommen werden. Er hatte zuvor mit einem Messer die Reifen

von mehreren geparkten Fahrzeugen zerstochen und mit einem Hammer auf ein

weiteres eingeschlagen. Zeugenaussagen zufolge soll er darüber hinaus zwei

Personen bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Der deutlich alkoholisierte Mann

musste daraufhin auf Anordnung eines Richters die Nacht im Polizeigewahrsam

verbringen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar und Gegenstand der

Ermittlungen der Polizeistation Bad Schwalbach. Der Sachschaden an den

Fahrzeugen wird mit rund 3.500 Euro beziffert.

Schranke am Niederwalddenkmal beschädigt Rüdesheim, Am Niederwald, Parkplatz

„Bergstation“ festgestellt: Samstag, 24.12.2022, 21:20 Uhr

(fh)Am Samstagabend haben Unbekannte die Schranke eines Parkplatzes am

Niederwalddenkmal in Rüdesheim zerstört. Am Samstagabend wurde die

Polizeistation Rüdesheim über die beschädigte Ausfahrtsschranke am Parkplatz

„Bergstation“ informiert. Beim Eintreffen einer Streife konnte festgestellt

werden, dass diese zuvor mittels roher Gewalt derart verbogen worden war, sodass

sie an einer Stelle abriss. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Bislang fehlt von den Tätern jede Spur.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0

entgegen.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Bundesstraße 275, Zwischen Idstein

und Waldems-Esch, Montag, 26.12.2022, 12:20 Uhr

(fh)Am Montagmittag hat sich ein Motorradfahrer auf der B275 bei Waldems bei

einem Unfall schwer verletzt. Gegen 12:20 Uhr befuhr der 20 Jahre alte Fahrer

einer KTM-Maschine die B275 von Idstein nach Waldems-Esch. Kurz vor dem

Ortseingang von Waldems-Esch überholte der junge Fahrer ein vorausfahrendes

Fahrzeug und verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad. Er kam zu Fall und

stieß gegen eine Leitplanke. Der 20-Jährige zog sich schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in

eine Klinik gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache aufgenommen.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab, Rüdesheim-Presberg, Landesstraße 3272,

Samstag. 24.12.2022, 21:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend kam ein Pkw bei Rüdesheim-Presberg von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Baum. Die beiden Insassen verletzten sich. Gegen 21:00 Uhr

befuhr eine 18-jährige Geisenheimerin mit ihrem gleichaltrigen Beifahrer in

einem Hyundai i30 die L 3272 von Lorch nach Geisenheim. In Höhe Presberg verlor

die junge Fahrerin in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen die

Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Hyundai

rutschte einige Meter einen leichten Abhang hinab und prallte gegen einen Baum.

Beide Insassen kamen verletzt in ein Rüdesheimer Krankenhaus. Der Hyundai musste

von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro

geschätzt.