Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unterstand von Müllcontainern beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 26.12.2022, 00:00 Uhr bis 27.12.2022, 00:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter, mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Türen eines Unterstandes für Müllcontainer eines Supermarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Die Beschädigungen wurden durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 26.12.2022, 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Freinsheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum Teil Schmuck und Uhren entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Von Hund umgestoßen und verletzt

Herxheim am Berg (ots) – Am 26.12.2022 gegen 16:50 Uhr wurde ein Hundehalter beim Spaziergang von einem fremden Hund umgeworfen und verletzt. Im Dackenheimer Weg in Herxheim am Berg kam dem 61-Jährigen ein fremder Hund entgegen. Dieser stieß ihn um, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 60-jährige Halter dieses Hundes bedrohte den 61-Jährigen anschließend und verfolgte diesen bis zu seiner Wohnadresse. Über andere Hundehalter konnte schließlich der Name des Beschuldigten ermittelt werden. Gegen diesen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):