Mehrere Trickdiebstähle

Ludwigshafen (ots) – Am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 18:15-18:30 Uhr, wurden ein 30-Jähriger, ein 42-Jähriger und ein 50-Jähriger unabhängig voneinander auf dem Berliner Platz von fremden Männern angesprochen und bestohlen.

Der 30-Jährige wurde von 3 Männern angesprochen. Einer der Männer habe ihn angetanzt und vermutlich hierbei das Handy gestohlen.

Der 50-Jährige wurde von 2 Männer angesprochen. Ihm wurde, während er abgelenkt war, sein Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen.

Dem 42-Jährigen wurde im gleichen Zeitraum sein Smartphone gestohlen. Vermutlich handelte es sich, zumindest zum Teil, um die gleichen Täter.

Täterbeschreibung:

Die Täter waren männlich, ca. 170-180 cm groß, ca. 20 Jahre alt. Einer der Täter trug eine weiße Jacke, die anderen waren dunkel gekleidet.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages 26.12.2022 gegen 21:30 Uhr, wurde ein 26-Jähriger unvermittelt von einem Unbekannten in der Bismarckstraße ins Gesicht geschlagen.

Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Der 26-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 26.12.2022 gegen 18 Uhr, wird ein 23-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf dem Adlerdamm verletzt. Ein 85-jähriger Autofahrer missachtet beim Abbiegen in die Erich-Reimann-Straße den Vorrang des auf dem Fahrradweg fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der 23-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Feuer im Bürgerhof

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.12.2022 gegen 22 Uhr, wurde der Polizei ein Brand im Innenhof des Bürgerhofes gemeldet. Ein Rollkoffer mit Inhalt wurde vermutlich durch Unbekannte in Brand gesetzt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Ein Tisch im Innenhof wurde durch das Feuer beschädigt.

Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zu dem Feuer oder dem Koffer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Doppelhaushälfte

Ludwigshafen (ots) – Im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertages brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte im Weißdornhag ein. Aus dem Haus wurden Bargeld, Schmuck und Kleidung gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte sich im 5-stelligen Bereich bewegen.

Wer hat im Bereich Raschigstraße/Weißdornhag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 26.12.2022 gegen 17:20 Uhr, stürzte ein Radfahrer in der Schützenstraße gegen ein geparktes Auto und flüchtet anschließend. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Der Radfahrer soll mit einem Lieferfahrrad der Pizzeria Dominos gefahren sein.

männlich, ca. 1,85 m groß, habe eine schlanke Statur und trug einen 3-Tage-Bart. Er war mit einer Regenjacke mit der Aufschrift Dominos bekleidet.

An dem geparkten Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern derzeit an. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Telefongeschäft

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 25.12., 23:00 Uhr bis zum 26.12.2022, 08:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Telefongeschäft in der Bismarckstraße ein und stahlen acht Mobiltelefone. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000-5.000 Euro.

Wer hat in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.